自由廣場》《金恒煒專欄》「政治玩火者」香港特首林鄭月娥

國際媒體ＢＢＣ報導陳同佳案，標題是「從司法升級至政治角力」，其實只講對了一半；因為香港特首林鄭月娥徹頭徹尾玩的是政治，把陳同佳案當成政治操作，從來不講司法。眼看陳同佳廿三日要出獄了，林鄭又生一計，指使北京政委「政治和尚」管浩鳴透過蔡英文笨蛋心腹黃承國會見了內政部長徐國勇，表達要送陳同佳到台灣「投案」的訊息；從而開啟了所謂的港台「政治角力」。

港人陳同佳在台灣殺了同是港人的女友潘曉穎，然後潛逃返港。案發了，台灣要求司法互助，港府不承認台灣是主權國，置之不理。林鄭反以香港現行法例有漏洞，無法把凶手引渡到台受審為由，硬行修改「逃犯條例」和「刑事互助條例 」，把移交逃犯的涵蓋範圍開放至中國內地、澳門和台灣，目的就是讓香港居民與居港外國人可以「被移交」到中國受審；「修例」形同血滴子，結果引發了香港史無前例的「反送中」運動，兩個法案遂胎死腹中。

「送中」是真、「送台」是假。香港大律師公會直指港府是「明修棧道，暗度陳倉」，大律師公會執委石書銘（Randy Shek）接受德國之聲訪問時直白表示，香港政府口口聲聲說要把台灣謀殺案疑凶繩之以法，但台灣當局已表明按此方法修例，不會要求引渡疑犯，指林鄭根本就是「借她（潘女）過橋」云云。林鄭哪裡是替被害人潘曉穎之母申冤？「反送中」運動迫使林鄭召開記者會，收回成命。重點是，解決陳同佳殺人事件本是「修例」理由，林鄭在記者會中一句話也沒有交代。

港府以竊盜、處理贓物等小罪，判陳同佳廿九個月有期徒刑，本月廿三日出獄。根據管浩鳴的說法，陳同佳寫信給林鄭月娥表示，在港服刑完畢後，即到台灣自首。陳同佳在香港已服完刑，為什麼要到台灣「投案」？為什麼要透過香港特區政府傳話？一點道理都沒有。只要對比在台涉嫌酒駕撞死人又逃回英國的林克穎案，就很清楚了。

林克穎在台判刑四年定讞，發監執行前變裝出境逃回英國。台英之間同樣沒有司法互助協定，但台灣法務部依然可以拜會蘇格蘭法務部長及國會上議員，簽訂「引渡林克穎瞭解備忘錄」；蘇格蘭警方逮捕林嫌、法院裁定羈押，進行引渡審判。初審判決林嫌必須引渡到台，林嫌不服上訴，高等法院改判不必引渡，法院未再上訴，全案確定。

陳案與林案相比，有三點歧異：第一，英人林嫌拒絕引渡，港人陳嫌主動投案。不奇怪嗎？第二，林嫌有期徒刑不過四年，抵死不引渡；陳嫌涉及謀殺案，最高可判死刑。陳嫌在港已刑滿出獄，是無罪之身，卻冒死接受台灣司法審判！不奇怪嗎？第三，林嫌的引渡與否，經過英國完整司法程序，陳嫌只憑特首閒話一句就逕送台灣。不奇怪嗎？

依「送中條例」，特首不需要國會同意就可啟動拘捕和引渡，法庭則只審視合不合引渡要件，不會探究有無違法事實。換句話說，在「送中條例」下，行政、立法、司法三權只剩一權，政治凌駕一切。香港保安局發表聲明，強調台灣對此案有「絕對司法權」，這是針對台灣刑法屬地主義而發。港府大玩「政治」，卻用「司法」唬弄台灣。台灣的應對有三要點：首要，堅持主權；其二，堅守法治國原則：其三，維護並尊重「反送中」運動。

玩火者死於火，玩政治者死於政治。林鄭之於陳同佳案，可做如是觀。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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