自由廣場》別讓清寒成為學習壓力

◎ 張惠博

最近受邀參加由某一基金會主辦的大學生清寒獎學金評選，欲從超過四百個申請案件中，決定出七十二件，內心至為沉重，因面對幾乎相同處境的申請者，取捨實在困難。其實他們的處境絕非清寒二字所能形容。

看了這些年輕學子的遭遇之後，立即上網搜尋教育部或相關大學的清寒學生獎助學金申請辦法，有二個做法值得推介，舉某「國立大學清寒學生獎學金實施要點」為例，其中的核發原則規定，「本獎學金金額每名每學期以新台幣壹萬元，補助名額以全校學生人數一．五％至二％之比率設置為原則，如補助人數超過設置名額者，補助比率以二．二％為上限。若未及者，得依申請人之實際情況發給。」

換言之，若某大學的學生總數為一萬兩千人，每學期至少應有二四○名學生可以受惠。倘若每一所大學皆能確實辦理，除了經濟面的協助之外，也能提供到位的關懷，甚至可協助尋求外部支援，例如：與地方政府社福單位聯繫，依規定申請家庭補助，或洽詢醫療機構、長照服務單位等，避免因有家庭成員重病，家人須中斷工作看顧，導致家庭經濟陷於更不利的境地。

另一個就是教育部自九十六學年度起擴大辦理的「大專校院弱勢學生助學計畫」，這是為協助弱勢學生順利就學，讓家庭年收入約在後四十％的大專校院學生，均能獲得政府或學校之就學補助。實施措施包含助學金、生活助學金、緊急紓困助學金及住宿優惠等四項，分別針對學生之學雜費、生活費、緊急紓困金及住宿費等提供補助。諸如上述助學計畫，實可擴大層面，除再酌增自籌經費外，教育部亦應依比例補助。

此外，現行辦法中，有關提供經濟弱勢學生每月生活所需費用的規定，倘若每生每月得到六千元以上之生活助學金，學校得安排生活服務學習。一般做法是與學校的工讀制度結合，讓需要生活協助的學生優先取得工讀機會，也能歷練生活的實際技能，可謂一舉兩得。

對於尚在求學的年輕學子，如何提供及時的幫助，使其渡過難關，跳脫困境，尋求希望，今年三位研究緩解全球貧困問題的經濟學者摘下諾貝爾獎，其以科學實證為基底的經驗，值得相關部會、單位、學校等省思，以建構一套完整健全的作為。

（作者為彰化師範大學前校長）

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