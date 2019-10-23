自由廣場》向山致敬：官方簡化管理 山友自重自律

◎ 百岳老查

「積極開放、簡化管理」才是現代世界的登山主流思潮。只可惜，早先政府過於保守，將登山活動跟政治戒嚴綁在一起，甚至有違反規定入山還遭到「國安法」伺候的案例。現在政治解嚴已32年，但登山卻還停留在戒嚴時期的管制方式，管山官員更是死守這些過時且嚴重背離時代潮流的措施，以致台灣的登山風氣無法正常發展，登山民眾也怨聲載道！今欣見行政院蘇院長有擔當、有魄力的做出「劃時代」的政策宣示，讓管山官員和登山的民眾有了明確依循的方向，這影響極其深遠。一則解除了政府包山包海的過度管制作為，官員無須再為山域事故而「負責」；二則讓登山民眾了解自己負起冒險活動的責任之必要性及重要性。在台灣足足走了四百年才到達山域全面解放這一步，至盼登山界在欣喜之餘，同時也能積極提升自己的面山能力！

今後，除了國安實需及生態保育區之外，將以全面性開放為原則，並且透過「開放、透明、服務、教育和責任」這五大軸線，來取代封山、禁山的過時管制措施。雖然蘇院長這次只是政策性的宣示，之後還會有相關的實施細則訂定出來，此際筆者先提出一些看法就教各界：

在管山單位方面：政府不再以危險為理由，限制人民走進山林，改以服務來代替管理。因此，三個高山型國家公園管理處允宜整併，統一事權、統一指揮，再輔以分工執行方式，打破各自為政的任意特殊作法。如同規劃的入山單一窗口、單一線上申請（報備？）作業；只有一套中央的「山域管理辦法｣，之前幾個縣市所自訂的「登山活動管理自治條例」應該即予廢除，並重新律定管山官員之職責，以防「動則得咎｣」保守心態作梗。

在登山代辦方面：當前「靠山吃山」的從業單位及個人不在少數，新的山域寬鬆管制措施出來之後，可能會衝擊到這些社團、代辦旅行業者或是個人工作室之收益，甚至影響其業務之發展，是以，相關行業及個人允宜及早做出因應或轉型，以求降低衝擊程度！

在登山民眾方面：山域不是個人可以隨興放肆的地方？在登山全面解禁之後，萬一你在從事登山活動而出意外，國家將不再負有損害賠償的「責任」，也就是登山者自負安全責任。因此登山者在入山前應先了解所欲前往的山域情況，並衡量自我的登山能力是否能勝任？不要做出超越自我能力的事，不但容易誤事，甚至還會破壞政府解禁登山限制的美意！

蔡英文在2016年當選總統時就講，「台灣是一個民主自由的國家。這個國家偉大的地方，就在於每一個人都有做自己的權利。這個國家，保障所有國民，自由選擇的權利。」遲至今日，登山界才等到「自由選擇」登山的權利。遲來的正義也是正義，往者已矣，至盼在蘇院長這波的政策宣示之後，登山民眾應該與政府相互配合，共同營造出一個友善、和諧、愉悅且安全的登山環境，期能帶動更多人走進山林，鍛鍊強健體魄，甚至也可以將台灣美麗的山林推向全世界，進而發展出山岳旅遊觀光產業！

（作者為國家考試及格之登山嚮導）

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