自由廣場》香港人談陳同佳案

◎ 林鴻達

在台灣殺害潘曉穎引發大風波的陳同佳刑滿出獄，港府欲硬塞他到台灣自首，台灣政府作出的回應和向港府發出的要求，被國共聯手煽動「台灣政府讓殺人兇手逍遙法外」的輿論，還說可能會引起港人的不滿。然而就我所觀察到的情況，台灣政府實無需過慮。

首先，早在四個多月以前，單是香港政界已經提出多個可行、甚至「政治正確」顧全北京顏面的處理方案，但港共卻視而不見，強推「送中惡法」。因此，港人早就看穿港府不過是拿陳同佳作政治工具，以「法治」為藉口，打壓香港的民主、人權和自由，並趁機向台灣上下其手。

第二，港共當時拒絕交出陳同佳，今天卻打算「強送自首」，港人不單更清楚港府和共匪的政治企圖，更會想到要是這次的先例一開，形同「送中惡法」捲土重來，甚至是變本加厲的先行在港判刑再「強送自首」。

所以，事實真相是：港人不是在陳同佳逍遙法外或「強送自首」之間作取捨，而是不能單為他一人的罪行而斷送香港的法治。簡單說，港人普遍認同必須按法治原則和制度公正處理，更絕不容港共拿陳同佳政治操作。

港共在政治操作、建構「台灣縱容殺人犯逍遙法外」的輿論過程當中，還加入陳同佳信奉基督教的戲碼。表面看沒不妥當，但聲稱為他「決志」的所謂牧師，是多年來不斷拿著聖經為共匪塗脂抹粉、擁有政協名銜的管浩鳴。我不論斷陳的決志是否真誠，但是以管浩鳴的背景，就是無法排除他在為港共加入宗教元素，強化抹黑任何反對陳同佳「自首」的聲音。可見港共的心腸歹毒。

港共如此急於要陳同佳「繩之於法」，說穿了不過是試圖以「由他演變出的大風波，就由他去平息」進行佈局，將四個多月以來亂局的責任推卸，並同時予共匪對香港和台灣在整場大風波的政治目標繼續行動。只是港府和共匪沒想到港人並沒有如想像中的愚蠢，因而未能成事，只能繼續「台灣縱容殺人犯逍遙法外」的輿論戰。

再說一遍，港人不是在陳同佳逍遙法外或「自首」之間作取捨，而是堅持以法治原則和制度公正處理他的罪行。希望台灣鄉親們能明白這個真相，不要被國、共迷惑誤導。

（作者為香港時事評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法