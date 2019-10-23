自由廣場》如果她代表韓粉，國中生看笑話就是當然！

◎ 皮諾丘

老實說，對於一個甫當選高雄市長沒幾個月就投入黨內總統初選（選前和館長直播親口說出做到一半落跑，怎麼對得起選民），市長做不到一年就請假選總統（親口說出平日拚市政，假日拚選舉），選前說的政見，包括愛情摩天輪、挖石油、發展醫療觀光、迪士尼、賽馬…等等，沒有一樣做到。一個滿口謊言、亂開支票又沒有能力執行的人，到現在還是有一群韓粉不離不棄，令人匪夷所思。直到日前藝人熊海靈在高雄主持國慶升旗典禮，大喊「總統好」被開罰後的反應，總算讓我解開心中的疑問，原來，如熊海靈的韓粉們，就是是非不分，連自己錯在哪裡都搞不清楚的一群人。

一、綠色恐怖：今天你主持的是市政府公辦的國慶活動，用的是納稅人的錢，本來就要謹守行政中立原則，私底下的造勢場合你要怎麼喊都沒關係，要喊韓特首或韓領導也沒有關係，一個搞不清楚狀況的主持人被開罰了，先抹黑民進黨再說，大喊綠色恐怖，殊不知對你開罰的是高雄市政府，市長是你口中的韓總統啊！你應該要大喊藍色恐怖才對啊！

二、烏賊戰術：第二個令人莞爾的論點就是，蔡英文的場子喊總統好就沒事，韓國瑜的場子就不行？事實上，今天蔡英文若參加民進黨執政縣市公辦的國慶典禮，主持人高喊總統好，真的不會被開罰，因為蔡英文就是總統啊！熊海靈你有事嗎？

我可以理解韓粉們絕大部分都是因為討厭民進黨，加上去年一舉收復民進黨執政二十年的高雄市，希望可以循去年的勝利模式，複製貼上，在明年的總統大選下架民進黨，將韓國瑜拱上總統大位，如此一來，陸客就會再來台觀光，年金改革說不定可以翻盤，台灣發大財。但是他們看不到韓國瑜連當市長的能力都沒有，一個說話不算話的市長，你怎麼會奢望他當選總統，台灣就能安全，人民就會有錢，韓國瑜就像地下電台賣藥的一樣，講得天花亂墜，葫蘆裡賣的是什麼藥？明眼人心知肚明，但就是有一群天真的老人，把他當成救世主，殊不知來路不明的藥吃多了是要洗腎的啊！

幸好，韓粉們的成員大部分都是中老年人，我在學校不談政治，但聽到國中生吃午餐時，把落跑市長韓國瑜出來選總統當成茶餘飯後的笑話來講，心裡面頗感欣慰。教育還是有用的，這一代的年輕人還是有是非判斷能力的。

未來幾個月，韓國瑜展開巡迴台灣傾聽之旅，我不知道他要傾聽什麼？一樣是在一群穿著國旗裝，整天喊總統好的韓粉們的簇擁跟包圍之下，韓國瑜聽到的只有甜言蜜語，良藥苦口忠言逆耳，講真話的都被國民黨開除黨籍了，這個黨已經被韓國瑜跟韓粉們綁架跟架空了。

（作者為國中教師，台南市民）

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