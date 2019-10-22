自由廣場》陸軍為什麼需要HIMARS？

◎ 呂禮詩

日前媒體報導陸軍明年將以「轟雷專案」為名，計畫編列逾150億元預算，對美採購M142「高機動砲兵火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS；簡稱「海馬斯」）。新聞披露後，糾結於「源頭打擊」與「國防自主」間的矛盾，而評價不一；試就當前的敵情威脅、軍事戰略與整體防衛作戰構想，分析海馬斯的必要性。

首先，在中國建政七十周年國慶閱兵的自行火砲方隊中，已不見2017年於朱日和合同戰術訓練基地閱兵所展示射程130公里的PHL-03自行火箭砲，取而代之的是射程達280公里的PHL-16自行火箭砲。若解放軍將其前進部署至福建沿海，不但台灣西半部的政治、經濟與軍事要地幾乎涵蓋在其火力投射的範圍內，新竹至蘇澳間連線的北部全境，更是皆籠罩在其有效的打擊區域內。

然對此價廉而又數量龐大的遠程火箭砲，以天弓或愛國者飛彈進行防禦，不但為「上駟對下駟」的不智之舉，且降低了可在「第一擊」攔截彈道飛彈與巡弋飛彈的數量；唯一的解決之道，便是以價位較低與射程300公里的海馬斯，對解放軍的PHL-16自行火箭砲進行「源頭打擊」。

其次，海馬斯將於明年測試射程500公里的「長程精確火力」（Long Range Precision Fires, LRPF）攻船彈道飛彈。此以拋物線彈道對水面艦船攻擊，挑戰的是解放軍052C/D及055飛彈驅逐艦、075兩棲攻擊艦與航空母艦的防空能力；另海馬斯已完成多次KC-130運輸機運輸部署後、隨即射擊的「HIMARS快速滲透」（HIMARS Rapid Infiltration , HI-RAIN）戰術，有利於國軍戰時的戰力保存與防護。

再者，美軍與日本陸上自衛隊於去年「環太平洋軍演」（Rim of the Pacific Exercise, RIMPAC）及今年9月「東方之盾19」（Orient Shield 19）聯演，皆驗證了海馬斯與「12式」陸基攻船飛彈對水面目標的聯合打擊能力。此一「多領域作戰」（Multi-Domain Operations）能力，正是美軍印太戰略的「島鏈防禦」（Archipelagic Defense）概念，亦為我國軍遂行「重層嚇阻」軍事戰略、陸軍執行「濱海決勝」作戰構想的具體實踐；此舉方能遏制解放軍穿越第一島鏈，破解「反介入/區域拒止」（Anti-Access/Area Denial, A2AD）戰略。

至於引進海馬斯，是否就打擊了政府「國防自主」的決心？恰好相反！海馬斯的採購，其中不但有「快速提升戰力」的考量，並有助於中科院瞭解海馬斯陸攻及制海的設計原理，而有助於「雷霆2000多管火箭」的性能提升；且當功能與射程逐漸與海馬斯並駕齊驅時，國軍對美採購更具議價能力。

無論是美軍與盟國的軍演、國防部在上個月所公布的「國防報告書」，或是月初中國國慶閱兵所展現的「全域作戰」，都明確的顯示未來戰場上的陸軍，透過資料鏈即可配合其他盟國、策應其他軍種執行防空及制海的聯合作戰。陸軍藉海馬斯跨足多領域作戰的能力，加乘作戰效能、取得戰場優勢，以確保「防衛固守」；此前瞻性的建軍構想，值得也必須全力支持！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法