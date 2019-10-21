社論》國民黨第三次亡黨危機？

明年總統大選，國、民兩黨交相指責對手販售「芒果乾（亡國感）」，謀取政治利益，差別在於民進黨的芒果乾標的已由「台灣」轉換為「中華民國台灣」，而國民黨則是明確指涉「中華民國」。對民進黨而言，國民黨傾向統一，一旦拿回政權，台灣恐難抗拒中國併吞壓力，中華民國台灣岌岌可危；就國民黨等傾統政黨來說，兩岸緊張歸咎於民進黨政府對中國大小聲的挑釁，若小英連任，兩岸對撞難免，則中華民國危矣。而國台辦也幫藍營助勢，嗆聲芒果乾是流著綠色血液的一杯毒酒，旨在煽動兩岸對抗。由此看來，「芒果乾」必將成為此次大選的爭鋒焦點。

其實，「芒果乾」的對決固然是選戰關鍵，但是，一股在表層之下洶湧澎湃的國民黨衰敗危機，也是台灣政治發展中不容忽視的變數。一黨的起落，是民主政治的常態；然而，國民黨具有特殊的歷史地位，且至今仍是第一大在野黨，去年九合一選舉甚至營造沛然氣勢，呈現重回執政的架式，因此該黨的興衰不可等閒視之。由歷史探討，國民黨在中國曾經擁有輝煌的成就，在革命推翻滿清、北伐、抗戰等中國近代史關鍵時期，皆是歷史舞台的主角。不過，國民黨處於艱困時期，反而能夠堅持理念，順應民心向背，因此常能克服艱難，完成重要歷史使命。一旦步上坦途，便內鬥不已，貪污腐化，且獨裁專制本質不變，因此迅速由創造時代的英雄淪為被革命的對象，在抗日勝利，獲得世界五強地位後，短短四、五年之間即丟掉大好江山，流亡台灣，建立偏安海角一隅的小王朝。易言之，國民黨輾轉來台時已是亡國之黨。這是國民黨第一次亡黨危機。

兩蔣退守台灣，乃是流亡政權，理應推動改革以籠絡台灣人心，才能再現中興之象，徐圖反攻的契機。然則，蔣氏父子不此之圖，反藉改造之名，重整黨組織與軍隊，凸顯紀律、效忠等封建價值，施行白色恐怖，打造出更嚴酷的威權統治。尤其，國民黨統治台灣之初，依賴警察、特務與軍隊鞏固政權，得以結束大陸敗退後眾叛親離、分崩離析的局面，然而威權統治卻也讓國民黨始終抗拒本土化與民主化，變成台灣本土力量與民主改革陣營的抗爭對象。及至台灣經濟起飛，本土化與民主化成為不可抗逆之潮流，威權統治終於崩毀，形成二千年政黨輪替之後國民黨的第二次亡黨危機。

現今，國民黨又面臨第三次的亡黨危機。詭異的是，此次亡黨危機並非來自國民黨本身，而是源自提名一位形象與能力備受爭議的總統提名人，而且為了全黨救一人，不惜祭出開除黨籍的處分，企圖壓制黨內的異議與言論自由，造成黨的分裂與社會不認同。換言之，國民黨此次面臨的是「一人毀一黨」的危機，因為在所有的民調上，國民黨的整體支持度都高於民進黨，是國內所有政黨最高，顯示很多民眾依舊對國民黨寄予厚望。反而，去年掀起「一人救全黨」風潮的韓國瑜，個人民調卻低於競爭對手小英及國民黨，顯示國民黨可能因為提名的錯誤，陷入「一人毀一黨」的困境，造成「總統輸」、「立委輸」及「高雄市長被罷免」的「三輸」危機。

國民黨提名不當之所以引發亡黨危機︰首先在於被提名人過去的紀錄欠佳，政見欠缺完整規劃，而執行上也無具體步驟，卻滿口空話，信口開河，甚至翻臉不認帳，毫無誠信可言，這是才不配位；二是，言語粗鄙，吃喝玩樂，形象玩世不恭，這是德不配位。尤有甚者，對習近平定調九二共識為一個中國，沒有各表，及香港反送中、爭民主，在在不敢異議、表達反對立場，因此，若其當選總統，今日動盪的香港恐成台灣明日的下場。這三點爭議在在成為選舉的致命弱點，可悲的是，國民黨提名人卻三者兼具，乃形成今年所有民調中「討厭國瑜黨」已超過去年之「討厭民進黨」，成為實質的「全國最大黨」；在所有政黨中支持度最高的國民黨，看來已被「討厭國瑜黨」所拖累，導致一場穩贏的選戰卻處處受制於人，大好形勢瞬間幻滅。這難道不是另一波國民黨的衰敗危機？

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