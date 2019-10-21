Formosa ≠ Taiwan

◎ 沈建德

歐洲議會還有德、法、英國會等友台成員倡議，正式成立「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）。名稱用Formosa而不用Taiwan，擺明了就是不甩習近平。因為國際上原先以Formosa稱呼台灣，最早可追溯至一五五四年以前，葡萄牙人畫的台灣地圖，歐洲議會用Formosa這個名字證明台灣自古不屬中國，直接打臉中國。

台灣的英文名稱，即使到了一九五一年國際上還正式使用，像舊金山和約裡，日本放棄台澎的條文，「台灣」的正式英文仍舊是Formosa，直到一九五四年中美協防條約上，才被竊據台灣的中華民國改為Taiwan。Formosa見證和China平起平坐，是國與國的關係。一九五五年二月一日英國國會左派議員質詢邱吉爾，根據開羅宣言台灣必須交給共產中國，他的見解錯誤，邱吉爾當場指出，開羅宣言沒有承諾台灣交給中國這件事，不過質詢者用Formosa稱台灣是對的。相較於美國國會友台議員的「台灣連線」，歐洲議會顯然比美國國會更清楚台灣的歷史。

北京了解到Formosa這個國際問題，當廣州火車站附近，台商投資的西餐廳，因取名福爾摩莎（Formosa），被廣州媒體及市民指控違背「一中原則」，含有台獨意味，而被下架，聽來很好笑，卻是真實的故事，發生在二○○一年八月七日。可見Formosa和Taiwan是有差別的，大家應盡可能用Formosa！

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

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