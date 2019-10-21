談美國政府鼓勵500大企業挺台

◎ 陳國雄

美國政府致函美國五百大企業，鼓勵他們強化與台灣的貿易、投資關係，這是台美盟邦關係非常重要的指標，台灣是美國印太戰略聯盟不可或缺的一環。

這項指標不但凸顯小英總統的外交成就值得肯定之外，也彰顯了全體台灣人民努力的成果和份量，畢竟台灣是美國第十一大貿易夥伴、第九大農業出口地及第七大留學生來源地，台灣旅客並享有免簽入境美國待遇。

眾所周知，一年多以來的美中貿易戰，美國與中國是不折不扣的戰略敵手，在此當口，美國政府公然對自己國內大企業的親台喊話，可以看出台灣與美國的親密關係非同小可。雖然美中有正式外交關係，那又如何？台美沒有正式外交關係，卻有比中國更佳的交流關係，台灣人赴美免簽就是一個明證。

國民黨總是唱衰台灣，也惡意抹黑小英總統不會拚經濟，讓台灣經濟敗壞，但是小英執政的二○一八年人均國民所得是二萬六三一九美元，比馬英九總統執政最後一年的人均國民所得二萬二九八九美元，足足成長了一成五左右；馬英九任內最後一個交易日的股票指數是八○九五點，目前已經站上一一○○○點。從經濟表現來看，若要批評小英總統讓人民「生活困苦」，那麼國民黨的馬英九是讓人民「民不聊生」的元凶。要駁斥國民黨的胡說八道很簡單，正如有讀者投書「韓國瑜瞧不起你的智商」，只要提出硬數據，就可以狠狠打臉這些只會喊口號、不斷罵人的國民黨政客，人民也自然會分辨是非。

（作者為台中市民，前台灣安保協會研究員）

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