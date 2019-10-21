韓國瑜訪美髮夾彎 自曝其短

◎ 黃惟冰

韓國瑜十八日上午「銷假上班」半天，以高雄市長的身分會見美國在台協會（ＡＩＴ）理事主席莫健（James F. Moriarty），並於會後表示，因為選舉剩下時間不多，但台澎金馬還沒完全跑完第一趟，所以不會在選前赴美。然而，韓國瑜在訪美一事上的「髮夾彎」，恰恰暴露出他在選舉過程中信口開河、準備不足，以及缺乏團隊等三大問題。

第一，韓國瑜在今年七月中旬時曾表示，如果獲得正式邀請，他有意訪美。隨後，美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）在八月接受媒體專訪時回應，歡迎韓國瑜在年底前訪問華府。對此，韓國瑜當時指出，已有熱心好友居中安排，希望能夠在九、十月到美國訪問。前後對照，讓人不禁質疑，韓國瑜到底有沒有清楚想過訪美一事的重要性與象徵意義？怎麼會在向美方討了邀請之後，卻反悔不去？這樣信口開河的作法，在高度講究互信的外交領域，又怎麼能夠代表台灣？

第二，韓國瑜說台澎金馬還沒跑完第一趟，事實上，就連高雄市三十八個區，都只跑了八個區。根據多名民進黨高雄市議員所做的統計，韓國瑜在九月初曾表示，將在高雄市轄區內進行「市政請益之旅」，要面對面了解基層需求。但，諷刺的是，韓國瑜才跑了八個區就開始請長假，改口說要啟動全國性的「國政傾聽之旅」。試想，韓國瑜如今搞到「一旅未完，一旅又啟」，甚至連說好的美國行都要取消，不正是因為高雄市長的位子都還沒坐熱，就投機的參選總統而導致的嗎？這樣顧此失彼，捉襟見肘，敢說自己準備好了？

第三，韓國瑜指出，雖然自己無法訪美，但會請太太李佳芬代表前往。不過，李佳芬適合嗎？說穿了，韓國瑜作為總統候選人，之所以能夠獲得美國政府的邀請，是因為美方希望藉此機會了解韓國瑜的外交政策，以及戰略思維，以便為雙方日後「可能」的合作打下基礎。換句話說，韓國瑜若要派人代打，也應該要由具備豐富背景知識與國際事務經驗的專業人士組成團隊，豈能隨興的「內舉不避親」？ 除非，韓國瑜團隊人才貧乏，實在找不出能夠委以重任之人。

總結而言，韓國瑜出於選戰規劃，最後決定不訪美，外界只能尊重。不過，對美關係的經營，是台灣在安全、外交、經濟、科技等領域佈局的核心重點。韓國瑜若無能力妥善處理，想要贏得選民託付，只會難上加難。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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