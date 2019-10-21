進中聯辦卻不訪美 韓式表態

◎ 李柏翰

韓市長日前正式放「韓假」，正式丟下廢弛已久的高雄市政，全力拚大選，卻突然在十八日銷假上班，原因是為了要和美國在台協會（ＡＩＴ）理事主席莫健（James Moriarty）見面，洽談訪美相關事宜。

但令人詫異的是，韓市長身邊重要幕僚前國安會秘書長蘇起，以及國政顧問團總召張善政，卻反對韓市長訪美。表面上是以「擔心韓國瑜若準備不足，可能反而造成選舉反效果為由，反對韓市長訪美」，就筆者看來，這理由根本不可能是真正原因。

在台灣主要政黨的總統候選人，訪美向美方高層當面敘述其兩岸、對美立場，除了行之有年外，更是被視為「成為總統候選人的必考題」。又因為近年美國戰略的大轉變，台灣以其特殊地理位置，成為美國對抗中國，維持亞洲區域平衡的樞紐，甚至已經被直接納入美國印太戰略的一環。

韓市長的幕僚，尤其是蘇起，甚至韓市長本人，不可能不知道這些政治慣行，因此拒絕訪美的決定，應該另有政治意涵。

今年三月，韓市長在訪港、澳時，分別進入被視為中國實施「一國兩制」實質決策機構的中聯辦，引起軒然大波，因為這等於韓市長本人間接承認了「自己就是中共在台政治代理人」，願意落實中共推行的「一國兩制，台灣方案」。

但是歷經一連串的失言及謊言，導致韓國瑜聲勢下降及國民黨初選的混亂後，開始傳出中共不再僅「單方壓寶」韓市長，更有傳聞在本次大選中共可能是「雙邊壓寶」、甚至「三邊壓寶」其他候選人。

在韓市長民調狂跌，逼近三成保衛戰後，韓市長拒絕訪美的決定，除了是為凝聚支持者、競選團隊的信心外，更像是積極向中共宣示其親中立場的政治表態，似乎希望中共可以因此積極介入與扶持其已近乎崩盤的選情。

不過不管真正原因為何，韓國瑜拒絕訪美，必然會有其應該承擔的後果。

二○一五年六月，當時的國民黨總統候選人洪秀柱，拒絕ＡＩＴ訪美的邀請，促統、親中的立場，導致三個多月後國民黨就召開臨時全代會，時任黨主席朱立倫就以其「兩岸關係主張背離台灣主流民意」為由，撤銷對洪秀柱的政黨提名。

二○一九年的今天，換柱教訓殷鑑不遠，韓國瑜卻仍然一意孤行，更確定了二○二○年的大選不僅是抗中保台之戰，更是民主台灣與獨裁中國的選擇！

（作者就讀台北大學法律研究所，高雄市民）

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