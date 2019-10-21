自由共和國》陳毓秀／「限量分案」與「限量掛號」

陳毓秀／最高法院法官

我國最高法院採取限量分案，民眾提起上訴第三審案件，必須排隊等候分案，截至今年九月止，最高法院刑事庭待分案件有二五一四件，但無逾一年之待分案件；民事庭待分案件有四二四二件，逾一年待分案件有一一八一件之多，足見最高法院積案問題確實應該改善，各界要求取消「限量分案」之呼聲屢屢揚起，然而，「取消限量分案」是否能解決最高法院積案問題？實令人懷疑。

醫學中心病人太多，名醫僅能限量掛號，病人必須排隊等候掛號，難道也能用取消「名醫限量掛號」來解決問題？是否應該先貫徹醫療分級制度，讓小病在診所或地區醫院接受診治，真正重症才到教學醫院讓名醫診治，避免過多病人湧向醫學中心，造成名醫人力不足的難題，才是正辦。如果貿然取消名醫限量掛號措施，名醫是人，不是AI機器人，時間、體力均有限，取消限量掛號後，名醫將因病人過多僅匆促看診，反而無法問診周全，甚至有延誤病情之虞。將病人掛號爭議情形，改成最高法院積案過多爭議，即可理解以「取消限量分案」做為改善最高法院積案問題，是不當的處方，只有延誤案件病情，治絲益棼。

解決最高法院積案方法不外有「增加法官人力」及「減少案源」，前者因法官增加不利法律見解之統一，違反司法改革金字塔化政策，顯不可行；後者則應從訴訟制度面檢討改進，如何疏減上訴第三審案件量，包含「擴大裁判外紛爭處理途徑」、「健全事實審之審理內容，減少指摘事實認定違反經驗法則及論理法則等違背法令之上訴案件」、「健全律師制度，取消濫行上訴律師之第三審代理資格」等等，上開制度面之改革，均需充分研擬實施方案，始能克竟其功。

總之，將制度面積案問題，簡化成「取消限量分案」，只是將卷庫待分案件，改成掛在法官名下之未結案件，法官辦公室狹小無法置放全部案卷，案卷仍置放卷庫。試想，取消限量分案後，法官手中案件過多，為去化案件，是否可能有小案先辦、大案後辦之效應？果爾，「取消限量分案」只是將「法院待分案件」轉為「法官待結案件」，案卷仍然置放卷庫未動，最高法院積案竟然就沒有了，真是比傑克還神奇！此舉是否僅是另類司法行政的騙局？

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