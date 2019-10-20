自由廣場》建軍不要好高騖遠

◎ 黃征輝

國軍還有反攻大陸、收復河山的神聖使命，或攻城掠地、征服異邦的雄心嗎？

對岸擁有我們六十倍人口，二百六十三倍土地，廿二倍軍事投資；如果數字會說話，我們應清楚地明白，兩岸敵大我小，拳頭對拳頭是不切實際的戰略思想。

如何以小搏大，進而自保？試想你是戰國時代的大將軍，領兵四十萬，奉命攻打守軍只有兩萬的城市。當大軍開拔到目的地，發現城外擁有三道護城河與城牆，請問你還會堅持使用武力硬攻嗎？

如果是我，縱然手頭的兵力是敵方的二十倍，也會放棄傷亡慘烈的硬攻，改採斷水、斷糧、勸降之類的心理戰。

這就是台灣防衛作戰的重要觀念，正如同戰國時代的城市防衛，重點在最後的破城。無法破城，何來征服？同樣的，台海若爆發戰爭，若未能登陸，哪來的統一？

台灣防衛作戰的重點是什麼，個別看，難以界定；然若兩相比較，答案便呼之欲出。

例如一架F16可以購買一百廿枚，射程超過二百公里的天弓二型防空飛彈；潛艦國造第一艘原型艦的預算，可以建造一百艘，分別可搭載二枚雄二或雄三的飛彈突擊艇。如果台海爆發戰爭，敵機飛行員會畏懼一架F16，或一百廿枚弓二飛彈？敵艦艦長會擔心一艘不知芳蹤的潛艦，或一百艘難以偵測，總數高達二百枚的攻船飛彈？

單以本島防衛作戰而言，如何以有限的財力達到最高效益，設身處地想一想敵人的心境，答案還不明顯嗎？

台灣建軍的使命首在避戰。避戰的關鍵，首須讓北京對和平統一有所期待，不會因絕望而採取武力統一；次為建立綿密的本島防衛系統，讓對岸清楚地明白：即使能夠戰勝，必也將付出慘痛的代價！

（作者為海軍前艦長，桃園市民）

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