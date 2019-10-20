自由廣場》菜鳥談不分區立委要件

專業、熱情與不畏強權

◎ 鄭秀玲

我以一位學者轉職為菜鳥不分區立委，實際參與立法院預算審查和法案訂定等工作已經月餘。在各政黨正準備提名不分區立委人選之際，特以此文分享我的心得。

不分區立委和區域立委不同之處是，在不被地方派系和地方議題限制下，從全國的觀點訂定法制及監督施政。因此，我認為作為不分區立委，需要具備三個要件：專業、熱情和不畏強權的批判性，理由如下：

在資本社會高度發展的台灣，政治逐漸成為一門好生意，分黨結派的金權政治，成為政治環境的主旋律。二○一二年起雖然在各種進步議題推動下，我們以為台灣會走向更令人嚮往的美好社會。然而二○一六年政黨輪替後，國人發現無論是什麼樣的政治理想和承諾，在執政後，似乎總是被既得利益團體牽絆而不易施展。這問題在我就任不分區立委，更看清問題的核心。

首先是不分區立委必備的專業性。人無完人，不可能在成為立委後，馬上擁有能夠承擔國家決策與監督的知識內涵。一邊培養自己的專業，一邊組建具有多元跨域專業團隊就是重要的實踐。作為不分區立委，在沒有地方發展的包袱下，對於全國性的議題，包括教育、國防、環境、能源、經濟發展；及進步性的議題，包括性別平等、翻轉教育、勞動權益等的關心和了解，才能有效推動這些政策和法案的前進。

然而在短短的會期中，面對龐大且不同面向的議題，除了倚靠我長期以來的研究成果外，仍需大量閱讀預算書及相關專業知識、與相關團體會談、尋求解決方法等等，需要花費龐大的時間及精力。這短短的一個多月，我與我的團隊就不斷歷經加班、再加班，隨時都要準備質詢和審查法案。在這麼高壓的工作環境下，對於國家進步與人民發展未來的熱情必須足夠，才能面對這等考驗。

而最後也最重要的，作為一個不分區立委，應該在對的事情上更加堅持。沒有選舉壓力與包袱，對於金權體制和官僚作為等，要更有勇氣地去打破。看看年輕人依舊低廉的薪水、居高不下的房市等種種社會經濟問題，作為不分區立委就是這種畸形體制發展的抑制器。不分區立委候選人不宜以貌取勝或靠家族庇蔭，而是要有不畏強權的批判性與堅持，在專業與熱情的堅持下，才能帶給國民更幸福的未來啊！

（作者現任立法委員）

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