自由廣場》諾貝爾經濟學獎打和平獎？

◎ 曹耀鈞

2019年諾貝爾經濟學獎，由美國麻省理工學院巴納吉（Banerjee）及杜芙若（Duflo）夫婦，和哈佛大學克雷默（Kremer）三位學者共同獲得。他們三人能獲獎的原因，主要是他們聚焦並結合教育和孩童健康的議題，並實證出能減輕全球貧窮的方法。令人敬佩的是，他們身體力行前往貧窮國家從事田野調查實證研究，並融合了心理、教育、醫療制度學等非傳統經濟學變數，投入20多年在致力於了解窮人為何落得如此不幸的悲慘情境，並竭力尋找可以有效改善的解決對策。

從另一個層面來看，他們三個人想全力對抗並實質檢討的，就是多年以來，經濟學界常使用精緻無比的模型，卻得到了過度簡化的解答；這也是當今所謂高度發展的人類社會在對抗貧窮方面，遲遲無法獲得進展的最主要原因。

讓全球知識界具有這樣的認知，非常重要，因為多年來經濟學界菁英，從事因果驗證的邏輯，常常使用紙上談兵的進階統計技巧，但是決策模型的因素設定往往錯得離譜，值得反思。在發展人民經濟的角度，必須導入與人類生活和社會制度等相關因素，避免隔靴搔癢。再者，這次的得獎主題更是對台灣當前的社會有著非常大的啟發，試想，身處貧困國家的人們，因為大家普遍收入低，所以其痛楚及相對剝奪感不致於令人太難過。但身處相對富裕國家的我們，若身處貧困，它所帶來的不安和羞辱感，則如同身處絕望深淵而無法自拔。為政者對這些相對比較的感受，必須身歷其境地體會並納入研究，才能得到真實的見解。

近年來政黨輪替，不管各類型的政治經濟菁英，都窮其力於追求平均經濟成長的亮麗數據。然而在一般老百姓看來，所謂的提高平均國民所得，也只是在拉抬前端富裕人們的平均所得，從整個總體平均所得看來，當然也是提升了，可是對於最後段的貧窮人們，也許是毫無幫助的！

除了今年這三位學者為窮人的困境提出解決方案外，其實孟加拉經濟學家尤努斯（Yunus）多年前創建孟加拉鄉村銀行，透過微型信貸給因貧窮而無法獲得傳統銀行貸款的創業者，改善他們因流動性限制而無法翻身的問題，並獲得2006年諾貝爾和平獎。有學者認為今年的諾貝爾經濟學獎三位學者的扶貧研究，已推翻了尤努斯的微型信貸扶貧功能，我則深深不以為然。原因是社會科學原本就不是像物理學和化學等硬科學般理論堅實，它牽涉到以人為主體和不同社會環境與相異的福利制度等不同變數，當然就有適用上的侷限性。請注意：瑞典諾貝爾獎基金會頒給尤努斯的是和平獎，表彰他對社會脫貧的具體實踐行為與模範，並非為他的脫貧模式背書。倘若因現在有更好的脫貧模式出現，而抹煞了尤努斯及其團隊的長期大愛，我想對他們而言是極度的不公平！

所以筆者懇切建議，執政者必須直接面對窮人的處境，組成對抗貧窮的專家團隊，解決貧困人民的痛苦。不過，此處我要強調的是，真正的施政困難和問題點，不在於如何直接將政策透過中央和地方政府落實在窮人身上，而是政府團隊必須真正定義出台灣的窮人是那些？真的是所得分配範圍的後百分之二十嗎？或是應分開貧窮老人，中年人，年輕人及幼童，而分別給予不同的扶助？若是，那他們真正需要什麼樣的幫助，才能協助他們脫貧？這一連串的問題，一定要在施行扶貧的福利制度前，深入地檢視，召開專家會議嚴肅討論。

有了今年諾貝爾經濟學獎的多國脫貧實證，執政當局若能重新釐清上述貧窮的相關前提，適度微調我國的制度變數，針對窮人切身、長期的需要給予扶助，我相信就能有效落實扶貧的政策效果。當然，我想這個財經團隊雖然不用太菁英，但至少要看得懂巴納吉他們三個人的論文吧！

（作者為台灣透明組織研究員，管理學博士）

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