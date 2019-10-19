自由廣場》台灣電視新聞的落後 哈吉貝知道

◎ 王錫璋

哈吉貝侵襲日本，造成重大災難，連同浸水的新幹線車廂，可能損失數百億日圓以上，此在媒體多已有報導，這裡且談談日本電視上的颱風新聞。

哈吉貝颱風十二日直撲日本關東地區，對這個可能是一九五八年艾達颱風之後，會帶來最大風雨的颱風，日本相當戒備，ＮＨＫ從十一日開始，每段新聞都花三分之二以上的時間，在報導颱風的訊息；那些交通工具會停擺、各地防災狀況、避難場所、百貨、超市、超商的營業時間…等等都詳細分析報導。筆者昨日看了一、兩次，還發現他們將這次颱風與一九五八年艾達颱風強度相比擬，要民眾提高警覺。艾達颱風曾造成靜岡縣狩野川氾濫成災，關東地區死亡一千二百人，故日本氣象廳自己另命名「狩野川颱風」，並建立「狩野川颱風紀念館」，ＮＨＫ也派人去訪問，新聞中並有多次黑白影片顯示該次颱風的災難情況，也做了今年九月九日侵日颱風和這次哈吉貝的比較。

和國內電視的颱風新聞比較起來，感覺ＮＨＫ比較全面而詳實，民眾生活各方面的影響都報導了。國內電視的颱風新聞，通常以引用氣象局預報人員的官方報告為主，配上幾位記者到海邊給大風吹得花容失色的尖叫聲，和市區招牌、大樹掉落的鏡頭，大概就是我們颱風新聞常見的一些畫面，但倒是花很多篇幅在報導行政院長在防颱中心連線訓令各縣市長，要加強防颱準備的鏡頭。

民眾看颱風新聞，則在關心有沒有放颱風假，沒放的話，縣市長信箱會被灌爆。所以，電視畫面一再打著哪個縣市宣布放颱風假了。

縣市政府會宣布是否放颱風假，大概會讓日本人很吃驚！十一日晚我看了ＮＨＫ新聞兩次，各半小時左右，的確沒見過電視有在報導某縣市要放颱風假的。

日本是沒有颱風假這名詞的，各人依自己住家環境和災情狀況，自己決定要不要請事假，日後再補班。所以日本電視新聞，可以把重點放在更有用的防災訊息上。

（作者為前國家圖書館編審，台北市民）

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