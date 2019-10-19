自由廣場》談菲、越抵制壞壞萌雪怪

◎ 施雅軒

由美國夢工廠（DreamWorks）與中國東方夢工廠（Pearl Studio）聯合製作的奇幻動畫「Abominable（壞壞萌雪怪）」，繼十三日在越南停止放映後，十六日菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）也呼籲民眾罷看該片，理由是中國所主張的南海「九段線」地圖出現於其中。

一部寓教於樂的奇幻動畫，本來應該是全球娛樂市場敞開雙臂歡迎的作品，「Abominable」片中的地圖不過是主角過場的題材，去除其中「九段線」（影片畫了十段），故事的主軸沒有任何影響，大家若有機會觀看，就會發現最北的兩段線，是經由台灣東部並連結到釣魚台海域，透過電影宣示中國領土範圍，昭然若揭。主事者如此大動干戈放了這個政治彩蛋，破壞並扭曲整個製作團隊的心血，其用意到底為何？

這個時候我們就想起了《華盛頓時報》曾經引述史達林的名言，「如果我能夠控制美國電影媒體，我將無需任何其他東西就可以將全世界變成共產主義。」顯然，這個地圖彩蛋忠實地傳達該精神，潛移默化中國在南海的主權性，這也就是越南與菲律賓激烈反應的原因。那台灣呢？當地圖成為政治的一部份，在觀賞這部普級電影時，該是需要面對的嚴肅問題了。

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法