自由廣場》致香港穆斯林

面對暴政 請堅守原則

◎ 蘇萊曼．古懿

香港回教信託基金會對岑子傑遇襲的聲明令我失望。在傳言指向南亞裔穆斯林社區、有人煽動週末破壞九龍清真寺的情況下，這份聲明更像在自保，沒有體現任何倫理原則或宗教原則。

儘管社運領袖遇襲的背景是公開的秘密，但這份聲明在遣詞用字方面非常小心，對血案原因不提一字，對幕後凶手不置一評，對香港的苦難與掙扎袖手旁觀，把重點放在「穆斯林愛和平」。作者與那些為自由而流血的港人真的生活在同一座城市嗎？

從假普選到逃犯條例，從政治檢控到警黑不分，從港府甘做傀儡到特首手沾鮮血，香港穆斯林生活的這座城市正在加速沉淪，二百萬人冒著子彈和砍刀走上街頭。雖然抗爭者中有穆斯林，但在一系列真與假、黑與白、善與惡、正與邪的議題上，穆斯林社區罕有發出清晰的聲音。作為與政治連接較少的少數族裔，躲進小樓成一統或許是一種本能。

岑子傑遇襲以及其他一些恐襲的細節還有待還原，但穆斯林社區在歷次抗爭的低調，也讓急於轉移矛盾的有心人有機可乘。作為穆斯林，我注意到連登論壇的勇武派彼此提醒不要破壞清真寺；但同時也希望更多教胞走上街頭，至少可以先發佈一篇有態度有立場的聲明。

與聲明作者試圖證明的相反，伊斯蘭並不是一個「和平的宗教」，因為它在雞蛋和高牆的戰爭中永遠站在雞蛋一邊。古蘭經說：「被進攻者已經獲得反抗的許可」 ，因此要「為保護主道和解放老弱婦孺而抗戰」（二二：三九、四：七五兩節）。關門念經不關心寺外冷暖絕非伊斯蘭。

對於一個耀武揚威又缺乏人性的傀儡政權，手無寸鐵的平民難以阻止它繼續犯下罪行，但先知說：對於罪行就算不能制止也要從心底厭惡，這是「最微弱的信仰」（《穆斯林聖訓集》）。因此，這份在壓迫者和抗爭者之間保持中立的聲明非常不伊斯蘭。

我在香港的清真寺禮拜過，也和香港同學一起上過街，親眼目睹這群非穆斯林年輕人面對暴君，說出清真寺不願說的真理─此種行為，先知稱為「最貴重的吉哈德」（《艾卜．達伍德聖訓集》）。他們在吸入瓦斯、身中子彈的時候，比香港的清真寺更像行走的古蘭經。

（作者為美國喬治亞大學學生）

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