自由廣場》賴清德這段話講得真好！

◎ 李嘉圖

本月十五日，賴清德在美國舊金山第一場助選演講有個亮點。

賴全篇演說，四平八穩，面面俱到，不對對手刻意攻擊，把台灣的內鬥搬到國外，只就台灣所面臨處境，籲請鄉親務必回台投票，讓總統當選，國會過半，以實現壯大台灣、民主台灣、團結台灣、世界的台灣的總體目標。高度足夠，很具水準。其中最具特色的論述是「團結台灣」這一段。

傳統上，所謂「團結台灣」講的就是要朝野捐棄成見，以台灣為本，共同對外。說的比唱的好聽，無異要雙方把理念、信仰、國家認同目標等等擺一邊，其效果不問可知，也與民主政治現實背道而馳。

賴對「團結台灣」是怎麼論述的？他說：「解決之道就是大家應該要持續發揮民主的力量，透過一次又一次的選舉，一張又一張選票淬煉，像打鐵、鑄劍一般，一鎚又一鎚，把『捍衛台灣』、『守護民主』的民意煉成鋼鐵一般的意志，團結台灣對抗中共的併吞，不步香港、西藏的後麈！」

沒錯，透過選舉，一次又一次的對話、論證，深化台灣民主。當有天以台灣為本的國人成了絕對的majority，就是台灣獨立自主目標的達成。

（作者為前國營事業駐外代表，新北市民）

觀察賴團隊的一些感想

◎ 洪世才

民進黨總統初選時，筆者曾在外圍參與賴清德團隊的部分文宣工作，觀察到當時的賴陣營，有很強的自我克制，並以提升民進黨士氣為主要任務。那時賴陣營裡的氛圍，就有「我來擔當固然最好，但總統選舉民進黨要取得勝利才是最大目標」。因此，不管在文宣上或團隊的自我克制上，其實都以不破壞民進黨的團結，激勵出民進黨的士氣最為重要。

日前賴清德展開的美國首戰輔選之旅，講出的「初選已結束要團結；民進黨的士氣也已提升；整個的選舉氛圍大不同於去年九合一選舉；小英變2.0」，這些話其實也反映賴清德參與民進黨黨內初選的目的，更是賴清德自始至終懷抱對台灣要勝利的愛的表現。

這個讓民進黨活過來的目標，其實也是那時賴清德團隊的意志。沒有自己，台灣最重要。

所以，初選結束後，有些人從表面上看是賴清德輸了，但賴清德本人或身為賴清德團隊的一員，從台灣要贏的大局看，賴清德並沒有輸。因為這一役，已經激發了民進黨的鬥志。從一開始，賴團隊的人，就已知道大我和小我的差別。只有台灣最大，只有台灣贏了就沒有輸。

（作者為資深新聞從業人員，彰化縣民）

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