自由廣場》韓國瑜瞧不起你的智商

◎ 陳止戈

韓國瑜放自己長假投入總統大選，他在一千多字的「北伐檄文」中，一貫的用他極盡誇張的語調，不斷的唱衰、唱窮、唱苦、唱惡，在他的眼中，台灣簡直成了哀鴻遍野、暗無天日的人間地獄，然而，真相是這樣嗎？

我不打算和韓粉噴口水，讓我們拿數字來說話，就用幾個大家都聽得懂的數據來說事：

第一，台股指數：蔡英文上任時，馬英九交給她的是八○九六點（小數點四捨五入，下同），總市值二十三．九兆，截至十月十五日收盤一一一一一點，三年半累計漲了三○一五點，漲幅三十七％，不但領先四小龍，較歐美也不遜色，更別說中國。台股站在萬點之上已經超過兩年，總市值從二十三．九兆上升至三十二．九兆，平均分給國人，大約每人可以分到五萬元，股市雖然不是全民都有分，但政府稅收、金融行業皆能得利，台灣哪裡窮了？

第二，人均ＧＤＰ：一○九年預估為二萬五三三二美元，較一○五年底的二萬二五四○美元成長了二七九二美元，成長率是十二．三％，台灣有像韓國瑜形容的水深火熱嗎？

第三，基本工資：馬政府卸任時月薪二萬○○○八元，時薪一二○元；蔡政府執政三年多，調了四次，月薪調至二萬三八○○元，時薪一五八元，前者成長三七九二元（十八．九％），後者調漲三十八元（三十一．六％），對於縮減貧富落差，誰比較用心一目了然。

第四，減稅：就拿人人有感的薪資所得扣除額為例，標準扣除額單身由九萬調到十二萬，有配偶者由十八萬調至二十四萬；薪資及殘障特別扣除額則由十二．八萬調到二十萬，每個家庭少繳的稅，從數千元到數萬元不等，而整體稅收仍然成長，這說明了社會財富在增加，若要說庶民無感，這是昧著良心在說話。

第五，台資回流：由於中美角力貿易冷戰，中國經營環境惡化，台商紛紛回流投資設廠，截至十月十五日，台商申報回流資金已超過六一○○億台幣，預估可創造五萬多個就業機會，今年七月整體失業率降至三．七二％，是雷曼金融風暴以來的十年新低，要說拚經濟新政府不如舊政府，最好拿事實說話。

至於韓國瑜口口聲聲嚮往的美好年代，都是三、五十年的遠距回憶，違反經濟發展規律中所得陷阱的常識，三十年前有高鐵嗎？能年年出國度假嗎？或者說兒女能讀他家所辦的雙語學校嗎？

韓國瑜要挑戰大位，這是他的基本權利，但請他拿出真本事來，光靠幾句「人進來、貨出去、發大財」、「莫忘世上苦人多」就想策反庶民革命，未免太瞧不起庶民智商了！

（作者為業餘投資人，新北市民）

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