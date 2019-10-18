新聞線上》韓國瑜要征服宇宙

高雄市長韓國瑜。（資料照，記者王榮祥攝）

記者陳杉榮

高雄市長韓國瑜「放韓假」選總統，被高雄市議員破口大罵是「五恥市長」，其實早在吳敦義操弄初選畫靶射箭，提名「德不配位」的韓國瑜選總統，他「半途落跑」請假參選是必然的。大家關心的是，韓市長請假後做了什麼天大地大的事業？提出了多宏偉的國家藍圖？擘劃了多遠大的政治目標？結果呢，他先跑到鵝鑾鼻，好像走地方派系招待樁腳的旅遊行程，一路拜廟，他說這叫做「庶民路線」。

韓國瑜去年選上高雄市長，無關祖上積德，也不是個人奮鬥，算是插花贏來的，這也是民進黨在高雄傲慢執政的惡果。古時候街頭擺攤「打拳頭、賣膏藥」，還要有點真本事；高雄這位政治王祿仔仙，像個江湖術士，「江湖嘴、賣膏藥」，連本事都不用。他在選前，拍胸保證一定做完任期，不會半途開溜，「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」，說得嘴角全波，「人進來、貨出去、高雄發大財」，大開芭樂票。演講場上比手畫腳，話說得漂亮，高雄人聽得馬西馬西，當選後，所有的諾言像清明掃墓焚燒的紙錢，瞬間灰飛煙滅。

這兩天他說當選總統要廢掉「一例一休」，高鐵延伸到屏東要歸零，對照他在高雄市長選舉的輕諾寡信，這些話，誰敢相信！

吳敦義算是韓國瑜的最大貴人，卻也是國民黨走進墳墓燒紙錢的那個人。為了一己之私，吳敦義不顧韓國瑜剛當選高雄市長，蓄意「引韓入關」，用百變初選的拙劣手法，幹掉朱立倫和王金平。韓國瑜哼著「莫忘世上苦人多」的小調，一竿子打翻馬英九和連戰等黨內權貴，正式出場，輕鬆的拿到吳敦義給他的總統大選入場券，隨即鎖定民進黨和蔡英文，用最廉價的口號，繼續走他江湖賣唱的總統選舉之路。

民進黨高市黨團用「五恥」形容韓國瑜，說他是史上最貪婪市長、史上最草包市長、史上最荒唐市長、史上最會說謊市長、史上最沒種市長。這樣的批評有點過頭，韓粉也不這麼認為，去年韓粉唱著夜襲支持他征服宇宙，現在韓粉唱著我現在要出征，把韓國瑜從高雄推開，護送上任十個月沒看到政績，口號卻是一大堆，欺騙了港都的浪子，繼續「行騙台灣」。

雖然韓國瑜現在的民調明顯低於蔡英文，但全台灣這樣幾趟遶境下來，討厭民進黨的選民還是會鼓掌叫好，韓國瑜的票可能不會太低，當然，選票補助款絕對不會太少。

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