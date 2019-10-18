社論》第一戰場與第二戰場

就職高雄市長不滿一年，尚未正式登記參選的韓國瑜開始請「韓假」。為了烘托「團結」氣氛，國民黨中央考紀會昨天召開委員會議，審議通過開除「草協聯盟」發起人李正皓、前中央日報副總主筆鄭佩芬。連同之前開除陳宏昌、楊秋興，為了韓國瑜，國民黨儼然在開戰前便損兵折將。綜觀國民黨的亂象，癥結應是出在韓國瑜雖然贏得初選，但一直無法建立共主之尊，藍營高層在「團結」之下各有打算，而在民意場域「韓流」盛極而衰，且「換瑜」操作越來越不可能，於是演變到今天藍營眼睜睜看著自由落體的無奈。

短短不到一年的時間，「韓流藍波」潮起潮落，這說明了去年一一二四的變盤，不是韓國瑜、藍營從二○一六脫胎換骨了，而是完全執政的民進黨政府招致民怨，包括年金改革、一例一休、同婚立法等，許多選民用賭爛票教訓執政黨。而民意震撼之後，民進黨政府更新內閣，重整步伐、穩紮穩打、遠離爭議、減少失分，再加上美中貿易戰、香港反送中、美台關係升溫等外部大氣候的巨變，堅持主權的民進黨政府，終於又重拾主流民意的青睞。如果未來不到三個月，國民兩黨的選戰主軸基本上不變，民意支持度的逆轉可能性也很低了。如果從二○一六、二○一八到二○二○，民意呈現劇烈的兩極擺盪，台灣民主的不確定性，可能不會在二○二○畫下休止符。

二○二○，除了總統，還有國會，這是兩個性質不同的戰場。郭台銘退黨棄選，柯文哲成立台灣民眾黨，時代力量與親民黨動向不明，但總統大選變數相對減少，國民兩黨對決態勢大致底定。不過，郭柯既聯合又鬥爭，從棄選總統到轉戰國會的戰略調整，而時代力量也有其突圍考量，卻讓民進黨主導的立法院，明年可能出現沒有政黨席次過半的局面，屆時，郭柯的關鍵少數加上藍營版圖，可能會讓國會成為牽制總統的槓桿。上週，連勝文指出，二○○○年政黨輪替，國民黨度過了非常艱苦的一段歲月，有賴贏得國會過半及立法院長，並取得兩岸議題主導權，因而奠定了二次政黨輪替的基礎。

連勝文的分析很到位，二○○○至二○○八 ，民進黨首度執政，國民黨控制國會，讓阿扁政府綁手綁腳，連軍購預算案都動彈不得，遑論其他。朝野拔河八年，兩岸關係緊張，社會挫折感不斷累積，最後阿扁政府的廉潔也遭到質疑，宛如壓垮駱駝的最後一根稻稈，遂造成二○○八謝長廷兵敗如山倒。這一段經驗，彷彿座右銘一再提醒藍營，即使民進黨執政，只要在國會保有實力，為反對而反對焦土作戰，就可以由對手的失敗來造就自己的再起。而輸家總是頭家，因為在那種情況下，縱使國民黨還是失去政權時的故態，選民意向的鐘擺還是搖向淡忘的痛苦。

放「韓假」的韓國瑜，又是高鐵南延要歸零，又是一例一休要廢除，中共代理人修法當然也要卡。有人也許認為，假使韓國瑜競選失敗，這些問題就不會發生。其實，即使小英連任成功，這些議題也會轉戰國會，只要民進黨保不住過半席次，二○○○至二○○八「朝小野大」的僵局就會重演。甚至，川普政府破紀錄的對台軍售，也難保不會遭到藍營加郭柯立委的杯葛。所以，總統這個第一戰場是一回事，國會這個第二戰場也不可輕忽。尤其是，北京若預料會輸掉第一戰場，勢必會在第二戰場卯足全力助攻。

上述連勝文的論述，郭柯轉移戰場到國會，吳敦義對列入不分區立委「會考慮，現在還沒有決定」，他們所打的算盤都在第二戰場。至於第二戰場，真正的作戰目標，則是二○二四。眼見韓國瑜勢衰力竭，華府力挺的小英占了上風，「藍隊」頭面人物已經另作打算，這也意味著小英即使連任成功，未來四年的內憂外患恐怕會有增無減，何況「藍隊」還有「紅隊」做為靠山，可以裡應外合把「小英號」搖得驚濤駭浪。就此而言，二○二○，本土政權必須深謀遠慮，同時打贏二○二○與二○二四兩場戰爭，當然，這也是台灣人民「沒有遠慮必有近憂」的一場仗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法