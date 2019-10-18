自由廣場》革命團體與民主政黨

◎ 陳茂雄

近日台灣政壇的演變真的比八點檔的連續劇還精彩，去年九合一選舉，民進黨已經崩解，一般人評估，二○二○的選戰將大敗，可是香港「反送中」運動使蔡英文撿到「追紅飛彈」，會主動追著紅色打，加上多數選民擔心韓國瑜執政，使蔡英文的民調居高不下。相對的，九合一選舉時中國國民黨的氣勢如虹，現在卻是「換柱」是死，不「換柱」也死，只能將希望寄望在二○二四，為何有這麼大的變化？

九合一選舉中國國民黨大勝，是因為民進黨崩解，又沒有第三勢力吸收這些選民，所以暫時流向中國國民黨，只是這些選民很快再度流出，若是以前的中國國民黨必定有能力留住這些選民，現在不能，主要的原因是該黨已失去以前優良的特色。中國國民黨出身獨裁的執政黨，長官與部屬的關係密切，有明確的倫理觀點，不過目前已完全消失。

李前總統剛執掌政權時，保守勢力醞釀造反，八大老出面就擺平，這種「大老」政治被馬英九及韓國瑜摧毀。馬英九毫無理由的追殺王金平，挨打的王金平維持口不出惡言，統派團體還是加入打群架，王金平的原罪與當年的李前總統一樣，是台灣人，此舉當然引起台灣人的反彈，埋下未爆彈。該黨總統候選人初選時，韓國瑜認為他一人救全黨，沒有將該黨大老擺在眼裡，「大老」政治因而崩解，造成該黨的困境無解。

一般人認為民進黨之所以會崩解，是因為其政策得罪主流民意，問題是因政策而唾棄民進黨的人並沒有那麼多，雖然會打擊九合一選舉，但不至於崩解，顯然還有其他重大因素存在。以前的黨外團體及初期的民進黨都屬革命團體，後來逐漸轉型為民主政黨，前者有中心思想，大家有共同目標，不是為了私利而奮鬥。而全世界的民主政黨都在吸收選民及分配資源，台灣的民主政黨當然不例外。

民進黨及中國國民黨都形成利益共同體，只是後者分配利益是公開的，因而利益共同體相當大，且有穩定的分配制度，政黨當然穩定。民進黨因為繼承革命團體，不敢公開利益，只能形成小圈圈，不只利益整碗捧，連骨頭都吞進去，圈外的人當然會造反，只是造反的人也不敢提利益，而是以別的名義造反。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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