自由廣場》外送員風險

◎ 古楨彥

勞動部長許銘春出面表示，外送員與外送平台之間是僱傭關係。針對僱傭關係認定，兩大外送平台（Foodpanda和Uber Eats）均認為他們與外送員是簽服務承攬契約，有為其公司外送員保死亡、第三人體傷、殘廢、第三人財物、超跑事故財物損失等保險，若有因執行工作而不幸車禍的外送員，這兩家會聯繫外送員家屬，提供必要的協助。

在一些國外相關經驗中，外送平台一直掌握著外送員工作的實際控制權，外送平台的主要業務是經由外送員運送食物給點餐的消費者，其實掌握著這些餐廳位置和食物運送方向，外送員的活動範圍應該不會太大，一切的工作都是由外送公司的管理人員安排。外送員並不是在從事一項由外送平台公司主導的輔助性工作，對於在一般點外送服務的消費者面前就是這些外送平台公司，他們的工作就是外送平台工作對外的所有經營行為。由此，外送員與外送平台公司的關係只能是僱傭關係。

重要的是法院要界定外送員與外送平台之間是承攬關係、還是僱傭關係，會提出一判決觀點：在判定外送員是否為平等獨立合同一方的過程。外送員被要求提供食物運送的交通工具─摩托車，並承擔維修和經營費用以及自行解決其他裝備，這種要求是基於外送平台公司自身的優勢地位而提出的。然而，外送員並非經營自己的企業或公司，他們在執行工作過程中也並不是獨立自主的，例如：外送員在運送食物給消費者途中不能喝水，以免有偷食消費者食物之情形發生。

（作者為萬能科技大學行銷與流通管理系助理教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法