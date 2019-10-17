自由廣場》（金恒煒專欄）有了蔡英文哪還有民進黨

真的不懂民進黨！民進黨怎麼啦？民進黨與提名的總統候選人蔡英文間又怎麼了？為什麼民進黨最新出爐的決議文會被蔡英文狠狠打臉！有了蔡英文哪還有民進黨！

民進黨建黨三十三週年發表了〈社會同行世代共贏決議文〉，標題堂堂，企圖心不小，當然是為二○二○年大選拉出主軸。另一引人矚目的焦點是，蔡英文以主席兼總統的獨裁領導下，一掃從黨外以來所建立的價值、理念之後，新主席卓榮泰以一介黨員換手掌舵，會不會有「重新起錨」的可能與企望？

九月二十八日民進黨的新決議文令人眼睛一亮，民進黨回來了嗎？在有關「台灣前途走向」上，強調「堅定恪守本黨一九九九年通過之〈台灣前途決議文〉」，亦即表示選擇「中華民國」僅是屈於「目前憲法」的現實而已。弔詭的是，不過十一天之後的所謂「國慶」日，蔡英文以總統身分發表演講，最重大的宣告六個字：「中華民國台灣」，這是民進黨無論建黨前後沒有人敢宣之於口的，蔡甚至表示：「這就是整個社會最大的共識」云云。奇怪了，民進黨新決議文完全沒有「中華民國」四字，一次都沒有！如果連民進黨新決議文都與蔡英文沒有「共識」，如何可以推到「整個社會」？所以這並非「社會最大的共識」，而是蔡英文「一人之識」。蔡說值得觀察點有四：

第一，蔡英文短短演講，連提了「中華民國」五次之多，但民進黨堅持、恪守的決議文，卻是「去中華民國化」。

第二，蔡英文所說的「中華民國台灣」，其實是拾李登輝「中華民國在台灣」的牙慧，換句話說，倒退到一九九五年李登輝時代去。李登輝是國民黨出身，死抱「中華民國」，遭到專研國際法學者黃居正的批判：如果台灣認同「中華民國是台灣」或「中華民國在台灣」，不再追求以「台灣」為國家的獨立建國，在國際法上仍然被當成中國領土云云。顯見「中華民國台灣」正是「一個中國」的註腳。

第三，蔡英文演講開篇表示：「今天是中華民國一百零八年的國慶」，宛如「法統」繫一身，與「黨國」相始終。所以比李登輝所說的「中華民國台灣化」或「中華民國第二共和」退步得多。

第四，蔡英文一方面說：「中華民國已經在台灣屹立超過七十年」，一方面又說：「我們經歷過退出聯合國的恐慌」；「我們」云云當然是指稱「中華民國」。此兩斷語，既矛盾又錯誤。首先，中華民國不是「退出」聯合國，而是被「驅逐」出去。第二，聯合國二七五八號決議文重點在「承認中華人民共和國是中國在聯合國的唯一合法代表」，而且「立即把蔣介石代表從聯合國組織及所屬一切機構中非法所佔據的席位驅逐出去」，帳從一九四九年算起；其實蔣介石也不諱言中華民國在一九四九年已經滅亡了。台灣自與中華民國無關，只是蔣政權的禁臠，如此而已。那麼「中華民國一百零八年國慶」不是謊言是什麼？「中華民國在台灣屹立超過七十年」更是謊言謊言謊言！

蔡英文在二○一九年的所謂「國慶」演說，完全推倒了民進黨建黨的黨綱，而且也賞了二○一九年民進黨的新決議文巴掌。蔡英文這當口終於亮出了她的顏色與意識形態了。問題是，民進黨上上下下，鼎鑊甘如飴，沒有一人敢挺身而出，可恥！再說一次：「有了蔡英文哪還有民進黨」！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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