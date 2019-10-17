自由廣場》中華民國政府 台灣國

◎ 雲程

蔡總統以〈堅韌之國前進世界〉為題發表國慶演說，除拒絕「一國兩制」外，還暢談「中華民國台灣」七十年的歷史。

聯合報為文：如此一來，一九四五到一九四九年間的二二八事件與威權統治，不能怪罪國民黨；並且不能要求國民黨賠償或補償。這是見錢眼開，窮斯濫矣。

陳耀昌醫師為文，述及一八六七年十月十日美國駐廈門總領事李仙得（Charles Le Gendre）與下瑯嶠十八社大股頭卓杞篤簽署條約（南岬之盟），翌年二月廿八日補簽文字約定；加上提議「治理台灣原住民地域」，證實：清帝國並未統治「全台灣」，故也不擁有「全台灣」的主權，且美國以外交手段承認了原住民國。

另一方面，國慶演說中「中華民國台灣」，引起劉進興與朱孟庠對於「中華民國是否為台灣」的不同見解。

劉文著眼於動態觀點，認為中華民國有新舊，中華民國與台灣國的錯離現象，可透過時間獲得解決。朱文則植基於名義，認為「中華民國在台灣」原在凸顯荒謬，現被操作為「中華民國台灣」，將有合理化中華民國之疑慮。朱也以黨綱「建立台灣共和國」為基礎，呼籲拋棄一中框架，向台灣國家正常化邁進。

兩文都在憧憬台灣的國格，基本差異是：劉文認為國格「正在建立中」，有「現在之國」；朱文則認為國格「尚未建立」，是「未來之國」。

有趣的是，劉文雖意在台灣是「現在之國」，卻在文末僅以「手段上應內外有別」，委婉承認台灣為「未來之國」；朱文則反之在期待「未來之國」的同時，又以「台商回國投資」、「國家前景」等語，默認台灣是「現在之國」。

兩種論述不精準的根源，在疏忽：中華民國其實是「政府」，不是國；領土台灣尚未取得「國格」。於是，根本不可能出現「政府（中華民國）主權獨立」等表述。只有「國」能享有領土的主權；非國的話，領土主權信託在外部管理當局手中。

新舊中華民國說，需放在戰後政治重建的脈絡，與「自治領」（Dominion）的概念，才能豁然開朗，並使「台灣當局」取得統治正當性。關鍵是：舊者在一九四九年十月一日已滅亡，新者要待一九五二年四月廿八日簽署「台北和約」而被承認後始成立，台灣並因此進入政治重建階段。兩者之間有楚河漢界─名義雖一致卻非同一個東西。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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