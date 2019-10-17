自由廣場》「大外宣」洗腦宣傳

◎ 吳政穎

台灣基進與民進黨合作推出的「境外勢力影響透明法」與「兩岸人民關係條例修正草案」已在當前立法院會期通過一讀，這項法案的其中一個目的就是要抑制中國「大外宣」對台灣民主的滲透與影響。

中國「大外宣」的全名為「中國對外宣傳大布局」，「大外宣」的起源是因為二○○八年北京奧運期間，奧運聖火在世界各地傳遞中遇到許多人的抗議，國際社會對長期受到中國壓迫而採取自焚的西藏圖博人，都表達聲援支持。中國為了改善在國際上不良的形象，在二○○九年一月宣布要在全世界投入四五○億人民幣並於世界各地設立電視台、買媒體，或跟世界媒體合作，共同宣傳「中國官方的觀點」。

二○一三年八月，習近平擔任中國國家主席上任沒多久之時，在中國全國思想宣傳工作會議上表示：「要精心做好對外宣傳工作，創新對外宣傳方式…講好中國故事，傳播好中國聲音。」其實就是利用花大錢、大撒幣來爭奪世界話語權，洗腦各國的人民。

反觀台灣島內長期放任親中的媒體傳播中國官方的觀點，導致很多台灣人對國際事務的理解根本跟中國一模一樣。譬如美中貿易戰，竟然有許多台灣人認為中國一定會贏，更不用提台灣人民根本不知道在美中貿易戰之下，中國經濟已經明顯衰退。在這樣的理解下，台灣家長去年將家中小孩送到中國念大學的人數達到歷史新高。中國大學生畢業的失業率，是中國國家機密，但根據很多學者私下統計，中國大學生畢業失業率高達四成以上，可是在親中媒體的宣傳之下，台灣的家長竟然以為台灣青少年的未來出路在中國。

上述例子代表著，有些台灣人被島內的統派媒體洗腦，慢慢地戴上「中國官方觀點」的濾鏡來看事情卻不自知。「大外宣」宣傳的中國，真的是現實上的中國嗎？台灣必須想清楚。

（作者為軟體工程師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法