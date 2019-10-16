自由廣場》吳敦義看壞韓國瑜？

◎ 黃惟冰

國民黨主席吳敦義十四日表示，自己很忙，而且輔選立委也很重要，因此不會接任韓國瑜競選總部主任委員。不過，吳敦義日前又親自證實，的確有考慮將自己列入不分區立委名單。觀察以上兩件事，我們可以發現吳敦義不僅看壞韓國瑜的選情，而且已為極可能的敗選留下退路。

第一，總統與立委合併選舉，唯有「母雞」夠強，「小雞」才有水漲船高，獲得加持的可能。因此，就算吳敦義真心認為立委部分才是明年選舉的重點，也斷無「抓小放大」，棄韓國瑜不顧的理由。

第二，競選總部主任委員具有一定象徵意義，除了能夠彰顯自身輩份與影響力，更重要的，就是在勝選後得以「贏者圈」身分，為勝選者推薦執政團隊，以及提出新政建言。說穿了，也就是取得「安插人馬」、「指點江山」的大好機會。倘若吳敦義看好韓國瑜的選情，又怎麼捨得放棄。

第三，如果韓國瑜明年敗選，吳敦義作為黨主席，勢必下台負責。但藉由進入不分區立委名單，吳敦義就有機會「轉進」立法院，並爭取立法院長一職，確保自己在政壇上保有一席之地。換句話說，不分區立委將成為吳敦義請辭黨主席後的「黃金降落傘」。

只是，如此一來，韓國瑜將成為國民黨史上，唯一一位沒有擔任過黨主席，而且競選總部主任委員又不是黨主席的總統候選人。這樣難堪的處境，更將讓韓國瑜的選情雪上加霜。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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