自由廣場》(青年時評)韓國瑜的1325字

◎ 林楷軒

昨天中午，高雄市長韓國瑜正式宣布請假三個月，以一場名為「從高雄出征、為台灣而戰」的口號，來欺騙市民。全文共十三段，重要的向市民「告假」訊息竟然到第十段才出現，在第十一段時才在句首說出「請假期間」四個字。那讀者們便會好奇，前面九個段落韓市長到底在說些什麼？當然是不要臉地提出選前對市民的承諾，又再用他最擅長的批鬥執政黨的手段，試圖讓自己的請假有正當性。

但市民真的這麼好騙嗎？重要的「告假」只提了一次，但光是批鬥「民進黨」就說了五次，真不知整篇千字文的重點是什麼？是誠摯的向市民請假呢？還是想藉批鬥來掩飾自己上任不到一年就請假三個月的荒謬？我想一個客觀的人真不難看出韓市長慣用的伎倆了。

全文共一千三百二十五字，最重要的句首，還是他最擅長的呼口號，但有別以往，這次口號顯然很不庶民。第二段竟毫無羞恥的提了去年對市民的「承諾」，這個承諾不就是四年做好做滿嗎？當初批陳菊市長北上接秘書長，結果自己要開始選總統了。第三段告訴市民朋友他僅上任三百天的日子裡，除了路平、積水、高雄的媒體曝光外，剩下的都是口號政績。第四段全文幻想，因為韓國瑜當選所以中央見不得高雄好，在阻擋高雄發展，這完全是典型的被害妄想症，身為高雄人的陳其邁副院長給家鄉的關愛顯然已經比韓國瑜多了！

第五段到第八段開始提罵「民進黨」，內容已經跟高雄市政無關，已經不是以一個市長的口吻，還是以一個總統候選人的口吻在抱怨民進黨多壞，自己多委屈，台灣多可憐，試圖激發民粹，回到藍綠對決。

最後我們的「庶民、平民」市長開始放「韓假」了，留下三位非民選的副市長和市政團隊，以一篇真批鬥假告假的臉文，說是與百姓的君子之約，可憐的高雄市民，我們還要被他唬多久？

（作者為高雄市左營區民，台灣大學國發所碩士）

◎ 劉秀芳

我們的市長韓國瑜終於要請假拚大選了，所以我們這三個月是沒有市長的狀態，不知有多少市民早知如此，會悔不當初將票投給他。

有別於一年多前的他，筆者懷疑還會有幾人會被他感動到？誰會相信一個滿嘴的口號，自我感覺良好，重點是市長尚未做好、做滿就落跑的韓國瑜？想當初他要選高雄市長時，不也信誓旦旦的對我們高雄市民說，要人進得來，貨出得去，高雄發大財，結果呢？店面的素珠（售租）又出現了！最令人難過的是，鹽埕區老字號華王大飯店將在月底熄燈，那是多少高雄人的回憶啊！

看了韓市長的請假參選聲明，竟然沒有半句是在對高雄市民表達歉意！我們是不是被莊孝維呢？沒有對市民道歉，反將矛頭指向現今的執政黨，是要砲打中央，來表示他請假拚選舉的正當性和合情合理嗎？

高雄市民被莊孝維，全台灣看在眼裡。或許大家會感謝我們的犧牲，讓全台灣看清楚一個總統候選人的真面目吧！

（作者為退休高中教師，高雄市民）

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