自由廣場》另一個選舉：談大學校長遴選辦法

◎ 張惠博

教育部、國立大學校長十四日赴立法院進行相關預算審查，教育部長潘文忠與台大校長管中閔罕見同台，但當立委柯志恩詢問大學校長遴選辦法修改，包含大學校務會議可解散校長遴選委員會等，是限制變多還是更自主？管回答「限制增加」，潘部長則重申，修改可處理以往疑義與爭議，以符合「大學自主」，各說各話，顯見仍各有詮釋與立場。

其實，在二○二○大選之際，對於下學年度校長任期即將屆滿的相關大學，也已啟動校長遴選程序，熱烈程度、選風也一如往昔。據悉，「有些大學校長遴選尚未公告，但伴隨著遴選委員的出爐就宣告結束了！」聽來荒謬，卻是事實。

因現行國立大學校長遴選辦法規定，誰能掌握多數的校務會議代表，就能獲得多數席次的遴選委員，進而決定校長誰屬。這樣的偏畸現象是遴選辦法修改時，得特別要留意的問題與處理的所在。或曰，校長遴委會不是還有三位教育部的代表嗎？卻因其只佔全部遴選委員人數的五分之一，難以發揮為國舉才的功能。

當然，意欲掌握校務會議代表也絕非易事，得累積數年的經營始能見效，例如：配合學校資源的運用，經由各項活動、會議、研究計畫等互通有無，並覓得具有人望的對象，甚至畀予未來可能的職務，以建立互信牢固的情誼，並依循系所、院、校逐級推選為校務會議代表，然後，將樂於合作的校務會議代表集中運作配票，以推選出己方的遴選委員。

相對的，即使是擁有出色學術造詣或抱負的學者，往往因不屑違背學術良知，或不諳選舉操作手法，只能自嘆技不如人。此等症狀絕非大學自主所能解決的。

大學校長遴選制度實施以來所暴露的缺失，教育部早已亟思修訂，其中，關於遴選委員的推選方式，尤須避免採用連記法，以免贏者全拿，這是修正遴選辦法不能忽略的問題，以矯正類似不良的「綁樁」舉措，以免遴選意義盡失，損及大學形象。

（作者為彰化師範大學前校長）

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