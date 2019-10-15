自由廣場》中聯辦特產芒果乾

◎ 黃帝穎

中國國民黨總統參選人韓國瑜在雙十節大談「亡國感」，卻不敢譴責中國暴政，無視香港黑警血腥殘害年輕人，反而與中國相同口徑，把責任推到蔡政府身上，誣指操弄亡國感。更荒謬的是，韓國瑜競選辦公室發言人批評，「亡國感」是蔡總統「自種、自產、自銷」，執政三年多以來，只剩下「芒果乾」成長茁壯。但事實上，「芒果乾」其實是中聯辦的特產。

因為中聯辦是中國執行「一國兩制」的指標機構，「一國兩制」象徵主權回歸中國，在香港更象徵血腥暴政，而把「芒果乾」從中聯辦帶回台灣的人，正是不顧郭台銘苦口婆心、陸委會善意提醒，也執意要踏進中聯辦的韓國瑜。

韓國瑜進香港中聯辦後，中國官媒藉以抨擊民進黨政府，不願面對港澳「一國兩制」的成功，將韓國瑜視為「見證」一國兩制成功的人。簡單來說，韓國瑜踏進中國執行「一國兩制」指標機關中聯辦，已經是歷史事實。中國官媒藉此攻擊蔡英文政府，力捧韓國瑜見證一國兩制成功，也是韓國瑜造成亡國感的鐵證。

面對香港民主運動，台灣人在乎的，不只是亡國感，更是同理心。當全世界都看到現在的香港，特首林鄭月娥在中聯辦的支持下，凌駕立法權，濫權逮捕戴口罩的學生與醫護人員；香港黑警對學生胸口近距離開槍導致命危、對女急救員和記者頭部開槍導致永久失明、縱容黑道與開車者衝撞傷害年輕人、司機被警察扭斷脊椎致死，甚至十五歲少女在參與反送中運動後，成為全身赤裸的浮屍。

台灣今天與全球文明國家為此都聲援香港民主，難道只有中聯辦力挺的林鄭月娥和韓國瑜當成沒看見？

台灣人出於同理心與人性良知，不忍看到香港人犧牲生命、流血流淚，追求民主與尊嚴，因此與世界一起捍衛民主人權的普世價值，這不能簡化成「芒果乾」。就算台灣人真有「芒果乾」，也是韓國瑜去香港中聯辦帶回台的特產！

（作者為律師、永社理事長）

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