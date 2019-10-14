自由廣場》香港總警司謝振中故事有感

◎ 張國財

香港「反送中」運動爆發後，頻頻出現在警方例行記者會上的警務處公共關係科總警司謝振中，在妻子已獲有美國臨時綠卡後，其本人也計畫憑夫婦關係申請綠卡，移民美國。正是「愛中國是工作、愛美國是生活」的典型。

又，二○一二年五月香港《動向》雜誌「不完全統計及掌握的資料」顯示，截至二○一二年三月三十一日，中國第十七屆中央委員會中，有直系親屬在西方國家居住、生活、工作或已入所在國國籍的，委員占九十一％、候補委員占八十五％；紀委委員占八十八％。「愛中國是工作、愛美國是生活」是有扎實的數據支撐！

更近的資料是昨天媒體報導，今年上半年中國「隱性資本外流」高達一三一二億美元（約四．○五兆台幣），資金外逃創歷史同期新高，全年也可能改寫紀錄。

對照著看美國洛杉磯名聞遐邇的月子中心裡大腹便便待產的孕婦、二奶村裡珠光寶氣的少奶奶、貪官城裡名貴跑車呼嘯而過的公子哥兒，這些人背後的老公、包養者、爹娘，多的是正在中國高舉反美大旗的高官。

看完中國、香港，回頭看台灣。每逢選舉，一些頭戴國旗帽、身穿國旗裝，開口閉口中華民國的國民黨高官，一到中國卻立即跟中華民國完完全全切割，擺明騙票。這種行徑，和中共高幹「愛中國是工作、愛美國是生活」的欺騙有何不同？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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