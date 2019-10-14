自由共和國》吳瑞北、吳忠幟／多元選修立意良善，掛鉤學群恐成災難

吳瑞北／台大電機系特聘教授、前教育部考招小組委員

吳忠幟／台大電機系特聘教授兼主任

全台高中老師們，在校長們的帶領下，會同參與的學者專家們，過去幾年來投入無數心血與經費，努力將高中的學習系統大學化，令人敬佩。108課綱從今年新生開始終於推動實施了。新課綱強調素養，要知識、技能與態度並重，減少不少傳統核心基礎課程時數，而增加了一些選修課程，包括加深加廣選修、多元選修、校定必修與彈性學習。其中多元選修須由各高中依其學生興趣、能力與需求開設。為配合未來職涯發展，招聯會把大學校系分成18個學群，規定多元選修課程須逐一列出對應的學群，並且列為大學端在「個人申請」入學招生時的參採項目。

多元選修立意良好，掛鉤學群造成恐慌

多元選修和校定必修學分數雖然不多（只有10～14個學分，佔全部176學分數的6%～8%），但因為被列為大學考招之參採項目，考量學生未來職涯發展不受限制，各高中開課理應盡可能含括這18個學群。對於班數少學生少的小校，專業及人力可能力有未逮，很難含括這18個學群，有立委提出恐擴大城鄉差距，絕非杞人憂天。即使以都會的傳統名校，老師數相對較充裕，又有鄰近大學支授，18個學群都開得出來，但因學生人數多，也無法讓多數學生擇其所愛，只能以抽籤決定。

縱使三年後才會有今年新課綱的高中生考進大學，教育部目前即要求大學各校系填寫「111學年度大學個人申請招生參採高中學習歷程項目內容調查表」。調查表與過去備審資料內容大致相同，唯一比較不同的是學習歷程部分，包括課程學習成果、修課紀錄及多元表現。多元選修及校定必修就列在修課紀錄的第二項，分成18個學群。招聯會要求每個科系必須從中最多選3個學群。

大學甄選入學委員會六月底正式來函大學，要求七月下旬繳交學群勾選，因為已是暑假，時限又短至只有三週，除了非常少數的校系外，大部分大學科系並未找高中端溝通了解，就把學群勾選交差了事。而高中端各校開設校定必修與多元選修的情形各異，小校有小校的特色、困難和限制，大校有大校的優勢、問題和煩惱，一旦列入成為大學個人申請入學的參採項目，當然會造成公平性的疑慮，也造成不少家長的恐慌。

二十一世紀講究跨領域人才，大學各系需要自我設限選定學群嗎？

許多系其實都要培育跨領域人才，硬要歸屬哪一組，與未來社會發展是頗背道而馳的。例如電機系之資訊通訊技術可應用到各領域，工程、資訊、數理化學群固然重要。另智慧醫療，金融科技等都是顯學，那難道就可以自外於醫療衛生、生命科學、財經等學群？預估18個學群中恐怕至少有一半的學群未來都十分相關。很多系情況也類似，不少大學科系不見得願意自我設限，只從中勾選3個學群。

大學考招不與學習歷程連動，多元選修就無法落實嗎？

新課綱增加多元選修的課，並希望與未來職涯發展連結，立意良好，大學端樂見其成，但為何一定要與大學考招連動？過去德、智、體、群、美，除了智育外，其他的都不在聯考考科中，也沒有說因此高中生就不好好學習。事實上過去1970年代培育的人才創造了1990年代的台灣經濟奇蹟，許多科技鉅子也都有深厚的人文底蘊，畢竟「科技始終來自人性」，可見選修課不見得要列入大學考招的科目，學生才會去學習。多元選修不強迫列在大學考招參採科目中，少了功利性的考量，學生更容易激發學習的興趣，探索到自己的志趣與專長。

大學端不必去勾選學群，跟是否重視高中的多元選修課也沒有必然關係，畢竟多元選修的課程成績也會在學習歷程的總成績欄中看到。多元選修其實有點像大學的通識課程，大學端實行通識課程已經二十多年了，從來也沒把它放進研究所甄試項目，但這並非就是不重視通識課程。立意良好的多元選修課，不必為考上大學而服務，如此高中生更能快樂地學習，自在地探索，他們的人生才不致彩色變黑白。

提升國民道德，堅持誠信公義，教師莫忘初衷

憲法158條規定：教育文化，應發展國民之民族精神、自治精神、國民道德、健全體格、科學及生活智能。開設多元選修課，增加了學習歷程，高中老師還要負責認證資料正確性，登載不實甚至可能要負刑事責任。但老師的時間是有限的，希望不要把多元選修課程硬是分屬學群連動大學考招，學生才可以多元探索、快樂學習；而高中老師在學生健全體格、國民道德等方面的發展，尤其形塑良好品性發展、矯正偏差行為等也仍能等同重視，這才是我們所深切期盼的。

教育是百年大計，政府每隔一段時間就推動修改課綱，固有其良好立意，但每個學生是不同個體，每所高中也各有其特色，本來就不易以同一個標準篩審，且不宜操之過急。如果主政者非要把多元選修課程的屬性予以分類，與大學考招連動，那也應該選擇一兩所大學來做先導試行，比較成熟時社會接受度也高了，那時再全面實行，才是正道。

連署人 （依姓名筆畫順序）

吳俊傑／台大理學院院長

陳文章／台大工學院院長

陳聰富／台大法律學院院長

張耀文／台大電機資訊學院院長

鄭石通／台大生命科學學院院長

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