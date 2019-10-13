自由廣場》高鐵不進高雄市區？ 小心韓流2.0！

◎ 林子堯

日前交通部正式拍板定案，高鐵將會延伸至屏東，並採「左營案」，在高雄現有的左營車站延伸至屏東六塊厝站。由於延伸地與左營位址接近，引起各方廣大爭論。而高鐵「左營案」影響所及將是高雄區位徹底移轉並形成「不可逆」的後果。在政治上同樣會有「加乘作用」，韓國瑜去年選情的一夕翻轉星星之火就是自此而起，往後在此選舉的各方政治勢力，務必要有長遠眼光看待這項決策。

早在吳敦義主政時期就喊出市鎮要往北高雄移轉，但除了土地被收購之外，市政府卻僅從愛河遷往苓雅區四維路。直至高鐵通車，加上漢神巨蛋百貨落成之後，北高雄才逐漸翻轉，加上高雄市自20年前就開始逐步進行鐵路地下化工程，歷時十年工期才通車，交通的黑暗期已經讓原本繁華的車站市中心遭受沉重打擊。

目前交通部方案是鎖定在左營案和高雄案。左營案之長度約17.5公里，經費554億元、需拆遷50棟，預計車程15分鐘，此案工程預計難度較小，耗時約十年。而高雄案則是長度約24.9公里，經費1217億元、需拆遷69棟，預計車程22分鐘。此案鐵路地下工程雖可能延期，但評估能帶動舊市區發展。

根據評估結果已可清楚知道，若自高雄發展角度外加屏東需要車站來看，左營案簡直只是交差了事。這對高雄發展並無實益，反而先將破壞左營車站目前現況，外加左營周邊暫無鐵道工程，若重新施工又是一番天怒人怨。

但高雄車站的選址，是鐵路地下化工程時，早已在新車站內預留高鐵月台，外加鐵路地下化工程相關周邊建設案，至今尚在進行，若能同步進行高鐵建設，地方民眾之諒解感會較高。高雄車站的振興，有助於活化舊市區車站旁的商圈，也才是有效化解去年市長選舉舊市區人口對執政黨不滿的務實方案。

鐵路建設是攸關地方發展的百年大業，再苦也就是十年工程，若執政當局無法拿出道德勇氣與魄力，只願在公文細節上推諉，韓流2.0的惡夢，絕非天方夜譚。

（作者為台灣大學國發所碩士生、高雄市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法