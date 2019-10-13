自由廣場》新世代談中華民國國旗

◎ 吳湘誼

我曾經看過一部社群媒體的街訪影片，標題是「假如國民黨解散了，你覺得中華民國的國旗有需要改設計嗎？」我的答覆是肯定的。

國慶期間，在街上不意外的都能看到許多「青天白日滿地紅」。但許多人不知道的是，國旗上的「青天白日」，其實代表了過去中國國民黨對台灣的殖民和迫害。

2016年有高中學生在變裝遊行時，扮演了德國納粹，引發台灣和國際社會的批評。然而，當世界各國都在禁用納粹符號時，我們卻允許那個曾經利用白色恐怖、二二八事件來屠殺台灣人民的政黨的黨徽，放在我們的國旗上！這是多麼匪夷所思的事情。這可能是台灣人民長期接受國民黨的黨國教育，造成了「去脈絡化」的歷史觀，不了解自己的過去，甚至合理化了中華民國這個殖民政權對台灣人民的屠殺和迫害。

我認為台灣目前的民主化只進行了一半，如果台灣要從黨國體制變成一個正常的國家，就要將黨國的遺留產物去除，包含現在國歌裡面的「吾黨所宗」、國旗上的「青天白日」，裡面都有滿滿的黨國思想，甚至連國民黨都應該要解散，重新組黨。

除了台灣，世界上應該沒有任何真正的民主國家，會同意國家裡存在一個曾經迫害人權、象徵極權和威權的政黨。更可怕的是，我們竟然允許這個政黨，在未來有機會成為我們的執政黨。

（作者就讀長庚科大護理系，高雄市民）

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