自由廣場》政治光譜最大的一塊

◎ 諸葛風雲

蔡英文總統以「堅韌之國前進世界」發表國慶談話，其中提到「中華民國」五次，「台灣」二十三次，特別是有兩次是「中華民國台灣」。蔡總統特地強調「中華民國台灣」六個字，既不是藍色也不是綠色，是整個社會最大共識。

吾等以選民傾向分析，以目前的政治光譜來看大致可區分四大塊如下：

第一類：台灣／福爾摩沙（深綠）：堅信台灣是台灣，中國是中國，一邊一國，在「亡國感」危機意識的催化下，人數正快速增加中。

第二類：中華民國（台灣）（淺藍淺綠）：認為台灣現在的國號就是中華民國，如同希臘（Greece）正式國名為Hellenic Republic。同樣在「亡國感」的催化下，人數逐漸往第一類移動增加中，但有更多第三類的人往此移動，加減後仍呈現逐漸增加。

第三類：中華民國（包含大陸地區）（深藍）：依然堅持是中華民族乃至「中國」的正統傳人，吸納了受到中國共產黨迫害的廣大群眾，原本包含在台灣乃至在大陸甚至全世界的支持者，但目前因為「反送中」及「一國兩制」等中國底線的影響，在台灣的支持者逐漸往第二類及第四類移動，以致人數逐漸減少中。

第四類：中國（紅）：因為經濟及家族等因素，願意被中華人民共和國統一，但人數所佔極少。

蔡總統提出團結在「中華民國台灣」之下的主張，不但顯示選戰已進入勝負階段（合理推測「中華民國台灣」擁有最多的支持者），更代表「中華民國台灣」將成為今後的兩岸／國際的主體稱呼，呼應了外交部之前有邦交的國家採用「中華民國」，沒有邦交的採用「中華台灣」／「台灣」／「中華台北」的策略。

但平心而論「中華台北（Chinese Taipei）」是個連我們自己都覺得奇怪的稱呼，因此筆者認為：所有政府文書應該先統一使用中華民國（台灣），後續推動對外比賽使用「中華台灣」（Chinese Taiwan），才能讓我們逐步凝聚起什麼是「國家」的稱呼。況且現階段「中華民國」是我們可以與二戰勝利盟國（特別是美國）連結的重要橋梁，我們更應該以「中華民國台灣」此最大公約數凝聚鄉親壯大自己，才能繼續堅持我們的主體性。

（作者為科技業主管、企管博士、「中華台灣福爾摩沙國防軍」部落客）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法