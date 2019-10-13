自由廣場》評中國賓拉登恐攻NBA

◎ 余杰

為了羞辱NBA和美國，中國網民在微信等社交媒體上發表「支援賓拉登、九一一」、「炸死美國人」等訊息。眾所周知，中共當局嚴格控制社交媒體的言論，稍有不妥即予以刪除，但偏偏對這類言論揮手放行。

在這些留言中，一部份用「支持九一一」來類比莫雷「支持香港人」。比如，「如果說莫雷對於香港的言論是因為言論自由，我們無權干涉的話。那我是不是可以說，賓拉登九一一事件做的太好了，我們應該鼓掌歡迎」。因為中共一直將為民主自由而抗爭的香港人抹黑成「暴徒」、「恐怖份子」、「美帝走狗」、「賣國賊」，這樣不倫不類的類比在中國網民那裡就被視為理所當然的。

另外，也有一部分中國人顯然是真心支持恐怖份子「重創美帝」，他們留言說：

‧我支持九一一事件和逝去的抗美鬥士賓拉登。九一一事件我認為是一次偉大的為信仰而戰。支持九一一，這是正義的行為！我支持賓拉登的一切維護世界和平的自由行動。祝每天九一一。

‧我支持九一一事件和逝去的抗美鬥士賓拉登。

‧我只能支持九一一了。

‧你要是跟我提言論自由，那我還覺得九一一是阿富汗人民的反抗呢。

用惡毒的言論攻擊NBA和為九一一恐怖襲擊事件叫好的人士中，也包括一些中國網絡大V。經過從胡錦濤時代中後期一直到習近平時代的多輪整肅之後，中國網絡大V銳氣盡消，只能通過仇美言論宣洩心中鬱悶。

此次事件中，中國官方跟中國民間的立場高度一致，中共確實有「民意基礎」。用中國外交部發言人的話來說，到中國做生意，不了解中國的民意，是要出問題的，這就跟清末慈禧太后重用義和團時所說的「民氣可用」如出一轍。難怪學者資中筠說，一百多年了，中國什麼都沒有改變，上面還是慈禧太后，下面還是義和團。

這一次，中國官方和中國民間不知是互相鼓勵還是互相綁架，共同秀出中國最不堪的下限。當年，日本人用偷襲珍珠港才讓美國人朝野上下同仇敵愾；如今，中國人用社交媒體上的風言風語就實現了同樣偉大的目標。

中國人為九一一叫好，這不是第一次。九一一事發之時，就有訪美的中國代表團在美國的機場公然鼓掌，也有不少中國人在網上幸災樂禍地歡呼。那時，我和劉曉波等友人發表了一封題為「今夜，我們都是美國人』的公開信，譴責恐怖主義、哀悼無辜死難者，卻遭受中國民族主義者的謾罵。不過，當時美國人忙於救援和沉浸於悲痛之中，沒有太多注意到中國人的出格言行。

這一次，中國人故意踩到了美國人的底線，美國人終於發現，原來很多中國人跟伊斯蘭恐怖分子一樣邪惡，他們心中的惡念跟伊斯蘭恐怖分子相似，只是他們沒有勇氣將其付諸實施。這一次，美國人不會無動於衷，正如網絡評論人Miula所論：「對於美國來說，現在中國人表態支持對美國的恐怖攻擊，那就是美國真正的敵國無誤。只能說，這把火燒到這麼大，恐怕已經無法澆熄。」話已經說出，箭已經射出，再也收不回來了。

（作者為旅美華裔人權作家）

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