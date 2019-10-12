自由廣場》計算機領導教學考試？

◎ 秦靖

大考中心已拍板，適用新課綱的一一一學年度學測與分科測驗（原大學指考）不開放使用計算機。部分課綱委員和高中老師認為，此舉恐違反一○八課綱設計，造成教學現場混亂，更有高中老師將發動連署，呼籲一一二年大考准予學生自備符合規範的計算機應試。

一○八課綱冀望學生擁有使用工具的素養，很自然地用計算機解決繁雜的數學問題，不要本末倒置數學學習的重心，筆者深感認同。

但是台灣社會有個弔詭的現象就是「考試領導教學」，大考一旦開放使用計算機，無可避免的就是數學科試卷不是出現一堆計算機題型，就是將多出一張專門使用計算機做答的考卷，一堆妖魔鬼怪的計算機考題將如雨後春筍冒出，模糊了使用計算機教學的本質。

一旦大考開放使用計算機，許多學生將擔憂自己手中的計算機「功能」是否極大化，一台兩百元的計算機真的足夠嗎？

以美國的考試SAT、SAT2、ACT、AP為例，官方考試單位會推薦數款主流的計算機型號。計算機主要分成，簡單加減乘除的「買菜計算機」，主要用於計算三角函數以及他們的反函數、對數、排列組合的「科學計算機」，主要用於函數製圖，找到交叉點的「繪圖計算機」。除了「買菜計算機」有可能在兩百元以下，其餘的計算機隨功能複雜度從數百元至數千元不等。

如果大考開放使用計算機只是為了解決加減乘除的基本運算問題，大學升學考試可以在命題時抽掉繁雜的計算因子或在試題後面提供需使用計算機得到的複雜數據，技巧性地克服計算繁雜的問題又能兼顧日常生活情境，大考使不使用計算機的問題真的有那麼嚴重嗎？

台灣過去幾十年的升學考試從未使用過計算機，頂尖的數學人才未曾少過。只因為新課綱強調「工具」的素養，考題就要融入計算機的使用，不正是典型「考試領導教學」的舊思維嗎？

學力檢定及入學測驗宜容許學生常用的數學工具，才是「努力」執行課綱，遺憾的是，國中教育會考「禁止」使用量角器。原因無他，因為題目圖形畫得很準，學生一旦使用量角器就可以量出答案。

千萬別因為提倡計算機就非要用考試證明其重要性，平添未來數學考題又要一變再變的可能性。

（作者為教育工作者）

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