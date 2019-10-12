自由廣場》「喬王」的悲哀

◎ 劉一德

二○二○總統大選在郭台銘、柯文哲退出後，選情逐漸明朗。當初信誓旦旦的王金平，一再錯失良機，眼前只剩下獲得親民黨門票才能參選。與其說是天意，不如說是國民黨內台灣人的悲哀。

王金平自一九七五年起當選立委至今，期間擔任院長十七年。平心而論，王擔任院長期間，立法院無疑是台灣民主化過程的火車頭，除了推動憲改、國會改革之外，堅持國會自主與尊嚴，拒絕動用議長警察權，推動國會外交及在太陽花學運中捍衛國會對條約之實質審查權，沒有功勞也有苦勞。但多數人卻只關注他的「喬」功。

王金平在藍綠惡鬥的環境中，以一身柔軟身段，加上豐沛的政治資源和人脈，廣結善緣，不計前嫌，照顧弱勢，有求必應。心思細膩不厭其煩的處事態度，你可以說他是「喬王之王」，但如從一個民意代表的角度來看，未嘗不是一位人情做足，事緩則圓的「公道伯」。

王金平擔任國民黨副主席後，黨內保守勢力感到威脅。二○○五年馬英九在黨主席選舉擊敗王，王已成為深藍系統，欲除之而後快的眼中釘。二○一三年馬趁王前往馬來西亞時發動「九月政爭」，以關說司法為由，撤銷王黨職，欲使其喪失立委及院長之職。最後法院判決王勝訴，馬的伎倆沒有成功。

去年九合一大選，王金平傾一切力量幫助韓國瑜，韓當選高雄市長後，王期盼能獲韓支持參選總統，雙方也有默契。但沒料到，韓過河拆橋，更從被動參與，變成主動表態與王競爭大位。今年三月，王投入國民黨總統初選，卻面臨制度一變再變，索性退出。直到初選落幕，與郭台銘合作商討投入大選，但登記前一刻郭棄選，讓王只剩與橘營合作的方案。出錢出力挺韓的王，現在被批為「卡韓大將軍」。

儘管王對是否取得橘營門票參選，表達「若不給，就是上天不讓他選」。近日依然積極走訪各地，尋求支持，也與橘營接觸，可望在國慶日之後「宋王會」。但據了解，不論是「宋王配」或「王宋配」，橘營內部由宋親征的聲浪依然很高。

回顧台籍菁英在國民黨內的歷史，前總統李登輝即便當了十二年黨主席、總統，到頭來被掃地出門，王金平現在應該心有所感。在國民黨蛻變成中共代言人的此時此刻，台灣人吳敦義連想當個不分區立委都被罵，更不要說總統。台灣人在國民黨內，真的很悲哀。

（作者為台聯黨主席）

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