自由廣場》看見新住民夥伴

◎ 尤英夫

今年國慶大會主持人中，有一位來自土耳其的新住民吳鳳，他也是我們基金會在童心協力活動的代言人。而領唱國歌的有剛歸化取得我國籍的雷敦穌神父、鋼琴家藤田梓與多位新住民等人。凡此，見證了我國對新住民的重視。其實，他們的子女同樣重要，因為是我國不可或缺的中堅力量，未來的主人翁。

根據教育部一○七年度的統計，新住民第二代國中小學學生人數已從十年前的十三萬人增加到十七萬人，佔全國國中小學學生人數的十幾％。由於弱勢、貧窮，往往是新住民常見的代名詞，因此在新住民第二代成長過程中，會有同學輕佻地取笑，例如說：「妳媽媽是越南人喔？」讓他們總是自卑，常常會囿於既有的成見而變得自我貶抑，進而躊躇不前。他們卻很少有機會站出來向社會大眾表達心聲─他們和大家想的不一樣，卻也都一樣。所以今年夏天一開始，我們找來六位新住民子女共同發想要和大眾對談的議題，更到街頭訪問大眾對新二代的看法，最後將所有成果以互動式展品在「珍心話在這裡─新二代有話說」特展呈現，分享他們藏在刻板印象下的成長經歷以及自己怎麼看待「新二代」這個身分。

特展地點在西門町紅樓一樓展區（台北市萬華區成都路十號），特展時間，即日至本月二十日（星期日）。望透過此特展，讓大眾所聽、所看的新住民子女不再侷限於過往的成見，同時也看見他們的優勢、特點。

（作者為財團法人台北市賽珍珠基金會董事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法