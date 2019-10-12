自由廣場》安倍賀電 「建前」或「本音」？

◎ 王輝生

台北駐福岡辦事處在國慶晚會，收到具名安倍總理及副總理麻生的賀電，由於文中具名祝賀「中華民國國慶」，在中方記者的嚴辭逼問下，岡田官房副長官制式的回答，「首相官邸沒有發出媒體所提的賀電」云云，於是賀電的真偽在台灣又掀起了軒然大波。

有一位政大國關中心研究員的所謂「知日專家」，竟然也加入攪局行列，在十月九日聯合新聞網以「民進黨的戀日集體症候群」為題，大肆詆毀執政黨的對日關係。這位從未留學過日本，是一位紙上談兵型的所謂「知日專家」，前些日子穿梭聯繫東大的松田教授拜會高雄韓市長時，不但擺了個大烏龍，而且在正式公開的拜會中，主客們都衣冠楚楚的正裝赴會，他獨衣著隨便、不修邊幅，這在講究儀容端正的日本社會，尤其是嚴謹的政、學界看來，是一種輕率失禮的表徵。諸如此類，他的「知日」深淺程度，可見一斑。他在文中大言不慚的揶揄駐福岡辦事處「慘遭日本政府打臉」、「這次烏龍事件無疑是一種戀日的集體症候群」、日本對待台灣往往只是虛應故事的講些「建前」的場面話，而非「本音」的真心話云云。

本人旅居日本、懸壺四十餘年，深知日俗，該學者說的沒錯，日本人行事曖昧，那是因為謹言慎行的嚴守分際，惟恐出爾反爾，所以行事常有「建前」或「本音」之分。「建前」是為了緩和對話氣氛和避免衝突的場面話，而「本音」是對知己友人的真心話，聰明的日本人會在「建前」和「本音」間各取所需而找到屬於自己的平衡點，只有愚蠢的日本人或對日本文化一知半解的人，才會追根究柢地執著於「建前」或「本音」。所以，我深信駐福岡辦事處收到的賀電是真件而且是「本音」的真心祝賀話，因為，捏造偽電，在日本是屬於偽造文書的重責大罪，一位資深的職業外交官絕不可能知法犯法。安倍首相出身山口縣，麻生副首相更是福岡人，而且兩位都是現役的眾議員，在日本東北大地震過後，有近九成的日本人對台灣具有好感，所以，當其選區有六五○多人躬逢其盛的參加台灣大喜之慶時，體恤民情的國會議員，豈有不送禮祝賀之理。安倍首相的尊母及其親弟也都連續三年參加東京的雙十國慶，而且首相的尊母在致辭時說「台灣與日本心靈相通」，花蓮震災時安倍首相更親筆揮毫「台灣加油」，並指名道姓的向蔡英文總統致意（後來在中國抗議下才將具名刪除），等等不勝枚舉的實際行動就是友台的具體證明，如果還拘泥於「建前」的場面話或「本音」的真心話，就是不諳日情的庸人自擾。

台日無邦交，但台日關係卻是空前良好，而今年中國十一國慶過後，皮尤（Pew）研究中心的「全球態度調查」，有八成五的日本人對中國具有負面看法，所以日本會否，對其近九成好感度的友鄰講些「本音」的真心祝福話，已經是可想而知了。至於日本官房副長官不得不出面否認，首相官邸有發出賀電之事，是否「建前」的場面話，也已經是不言而喻了。「知日專家」或政客們明知台日無邦交，任何台日官方間的往來只能心照不宣的在水面下進行，心知肚明卻窮追猛打，意圖離間得來不易的台日友好關係，其司馬昭之心已經昭然若揭。

至於接到賀電如果隱而不發，在日本也是有違常理的失禮之舉，有些不明日俗的國人為此而重言呵責駐福岡辦事處，似乎有欠公道。一年前駐大阪辦事處蘇前處長，就是因為受不了台灣輿論的非理性撻伐而輕生，殷鑒不遠，台灣人不可不慎。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長）

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