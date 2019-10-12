自由廣場》橋樑延年益壽的關鍵

◎ 拱祥生

「雙十國慶」中國三一二國道無錫段發生倒塌，而台灣南方澳跨港大橋也在「十一國慶」倒塌。橋樑倒塌接二連三，真正原因是否工程界已經釐清？要如何避免？

橋樑結構和建築物結構最大不同就是結構穩定度較差，一棟結構系統良好建築物有很多支柱子，一支柱子損壞並不會造成整棟建築物倒塌，並藉由結構系統穩定性與韌性去進行應力重分配，來達到大地震不倒塌概念。但橋樑結構穩定度差，任一根構件破壞，就會造成瞬間崩塌，建築物「強柱弱樑」概念不適用橋樑結構，更重要的是，橋樑的「樑」構件反而最重要，一旦先壞，整座橋就岌岌可危，無錫國道及南方澳跨港大橋不就是橋面版（樑構造）破壞，讓整座橋崩塌。

自從日本阪神大地震後，地震帶橋樑都儘量避免單柱效應，可採用雙柱或是較全面壁式橋墩，避免橋樑因為地震力直接翻轉倒塌。雖然無錫可能並不在地震帶上，但中國大陸因為交通量需求車道多、超載造成橋樑翻覆案例屢見不鮮，除了管制超載，當橋墩高度夠高條件下，或許可考慮加寬橋墩柱寬度與橋面版接近，同時採用上下構造共構方式構築，增加對車載不平衡力抵抗力。

南方澳大橋是鋼拱橋，鋼樑內部鋼纜與鋼拱或橋面版主樑銜接處內部鏽蝕或是錨固，應是設計與養護重點，一定要確保在養護階段能夠發現鋼材（纜）鏽蝕與設計鋼纜更換計畫，才能確保設計可能須達到一百年之要求。

不論工程師設計再好橋樑結構系統，使用維護良善與確實管制車輛超載，才是橋樑延年益壽的關鍵。

（作者為土木技師、大地技師）

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