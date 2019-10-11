新聞線上》等著看民進黨的不分區名單

記者陳杉榮

民進黨即將展開不分區立委的提名作業，這次能否去除本屆不分區「進步而不夠厚實，左派而不夠務實」的矯情，提名本土派及企業界代表，推出具有戰鬥力的名單，是「知識綠」要不要出門投立委票，順便投總統一票的關鍵。

蔡英文總統的連任趨勢很明顯，這是奠基於國民黨吳敦義翻雲覆雨操作民調初選的大爛戲，以及韓國瑜自不量力背棄高雄選民的前提之上。吳韓搞殘了國民黨去年底難得竄起的勢頭，灼傷了「知識藍」的眼睛，中間選民望之不忍聞問，年輕族群把韓國瑜當作笑柄。然而國民黨把總統寶座拱手讓人，並不代表蔡英文能拿高票，「分裂投票」之下，民進黨六十九個立委席次，已是空前，十八個不分區，也成絕後。

民進黨第九屆不分區立委名單，由蔡英文主導，全方位網羅社運團體，不分區排序非常優先，食安代表的吳焜裕、老福聯盟的吳玉琴、主婦聯盟的陳曼麗、司改團體的顧立雄、農村陣線的蔡培慧、殘障聯盟的王榮璋、原民團體的谷辣斯．尤達卡，分排前七名。其他如勞團代表鍾孔炤、婦團代表尤美女，也都在列。名單缺乏本土派政界代表，也無工商企業界人士。這是獨派政治團體如雨後春筍成立的遠因，台灣的大老闆當然繼續站在傳統右派國民黨那一邊。

蔡英文任內推進勞動政策、同婚議題、年金改革等三大政策，「進步力量」充當前鋒，卻又矯枉過正，鍾孔炤要求勞動部廢止「七休一」函釋，勞動部公告廢止，導致勞工上班的彈性全無，對台灣的產業造成很大的傷害。勞基法修法過程，時代力量立委盲目推動「週休兩例」是最大禍首，但民進黨內進步力量促成的「一例一休」，在工廠法的基礎上修改勞基法，勞資雙方並沒有雙贏，雙輸的狀態迄今仍未修復。

尤美女在同婚議題上，自以為是正義使者，反對立專法，堅持修民法，破壞民法體系，激怒非常多的法律秩序維護者，以及廣大傳統的衛道者，進步力量不僅沒能厚實蔡英文的執政基礎，反而是去年大敗的主因。

民進黨目前的政黨形象不太好，支持度不太高，又面臨台灣民眾黨、時代力量、一邊一國聯盟、喜樂島等的分票，若繼續偏信「進步力量」，恐怕不是「維穩」之局。國家是人民安身立命的地方，政治是講究藝術的一門學問，立法院需要的是各界代表集思廣益，不是正義使者亂揮寶劍的實驗劇場，大家都在等著看民進黨的不分區名單。

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