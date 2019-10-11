社論》人民 國家 政府 三位一體

108年國慶大會，總統蔡英文（右）與擔任大會籌備會主任委員的立法院長蘇嘉全（左）向與會來賓揮手致意。（記者簡榮豐攝）

蔡英文總統雙十演說強調：當自由民主受到挑戰，當中華民國的生存發展受到威脅，我們就必須站出來捍衛；拒絕「一國兩制」，是兩千三百萬台灣人民不分黨派、不分立場，彼此間最大的共識。她表示：中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰可以獨占；「中華民國台灣」六個字，絕對不是藍色、也不會是綠色，這就是整個社會最大的共識。這段話，還獲得吳敦義拍手回應。

不過，韓國瑜方面並不領情。昨天他發表兩岸政策白皮書，顧問團提出「正港九二共識」概念。無中生有「九二共識」一詞的蘇起說：「一中各表」的「九二共識」才是「正港九二共識」；但這碗熱湯後來被民進黨與蔡總統加了很多有毒的添加物，後來乾脆加上「一國兩制」 變成毒湯 ，這是嚴重的扭曲，非常不負責任的作法。事實上，真正下毒的人是習近平，但國民黨人吭都不敢吭一聲。今年初，有鑑於去年底民進黨選舉挫敗，習近平壓縮定義九二共識：兩岸雙方在一個中國的基礎上達成「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」；他還強調要探索「兩制」台灣方案，「一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。毒藥是誰加的，一清二楚。

諷刺的是，習近平下毒被扭曲成小英下毒。國民黨人批評民進黨操弄亡國感，事實卻是他們對亡國麻木不仁，面對中共權力集團宛如政治植物人。如果說一九四九兩蔣被打敗逃亡台灣還有亡國之痛，他們的徒子徒孫現在卻對可能的二次亡國不關痛癢。兩蔣若地下有知，「反共基地」發生這樣的「政黨換防」，恐怕會以為現在的國民黨像當年的共產黨，柯文哲、郭台銘像當年附匪的民主人士，而現在的民進黨卻像當年的國民黨吧。習近平口中的「一個中國」，毫無中華民國空間，邦交國想挖就挖，外交休兵只是延後交割，國民黨人要自欺欺人到幾時？

現在，國旗往往成為愛國的令旗。郭台銘說：一定要認同這面國旗，認同這面國旗，才會認同這個國家，我們老百姓才會放心把這個國家交給他，要由認同中華民國的人來經營這個國家。國號、國旗、國歌，不管是誰訂的，都要行最敬禮，永遠不能改變。這是威權統治的時代精神，國號、國旗、國歌，不論人民有沒有參與制定，都要虔誠膜拜。這種威權活化石，現在卻以前衛姿態捍衛黨國遺緒。其實，人民要為符號而犧牲，還是符號要為人民而修改，只要稍微了解「主權在民」四個字，就不會腦筋混亂、本末倒置了。

在民主國家，人民、國家、政府是三位一體的，而且先後秩序井然。第一，「主權在民」；第二，決定國家型態；第三，選舉誰來執政。藍營思維的陷阱在於，時間停留在一九四九的南京中華民國政府，視若無睹眼前的台灣中華民國政府。前者，一九四九以前統治中國，一九七一以前仍被聯合國承認擁有「中國代表權」，但到了一九七九連美國也「與匪建交」。一九七○年代之後，兩蔣自稱南京中華民國政府，國際只看到台灣中華民國政府，而後歷經國會全面改選、總統直接民選，只代表兩千三百萬人的台灣，逐漸成為國際社會的認知符號。「中華民國」四個字繼續存在，有歷史教育感情因素，也有新憲礙難制定因素，不論如何台灣（台澎金馬）這個民主場域，就是內外對兩千三百萬人自我統治的客觀認識，它的代表性不及中華人民共和國領土，中國、中華人民共和國政府也不及台灣，而這正是以美國為主的國際主流所務實定義的現狀。

從威權時代到民主時代，政黨輪替已經完成三次，「中華民國體制」依舊「維持現狀」，以免觸動地緣政治的敏感神經，這是美中國共都受到的制約。問題出在，習近平企圖片面改變現狀，引起民主陣營的高度警戒。小英政府的「維持現狀」，體現了美中國共的共同制約，也維持了內部共識的公約數，讓北京方面只能操弄衝突邊緣的心理戰，卻高度契合印太戰略的安全分工。此一利基，不僅讓小英政府度過二○一八敗選危機，堪稱是二○一九最富戲劇性的故事，也足以從中看到台灣行穩致遠的前進路徑圖，小英應以人民、國家、政府三位一體帶領台灣走出新局，而藍營假使真的愛台灣、愛中華民國就不應該被選舉激情沖昏了頭而迷失方向，除非是別有用心。

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