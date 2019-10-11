自由廣場》國防 向波羅的海三小國取經

◎劉振乾

今年的美台國防工業會議，十月六日至八日於美國舉行。會中，美國明確期盼我國能通盤思量，如何發展「有戰力的後備兵力」，並有效衡量人事支出。

台灣役男僅服四個月軍事訓練役，想要發展「有戰力的後備兵力」，可說是緣木求魚。談國防，台灣要向同樣是小國、有強鄰壓境的波羅的海三小國取經。東歐波羅的海三小國的人口分別為愛沙尼亞一百三十萬、拉脫維亞一百九十五萬、立陶宛兩百八十五萬。其民間的預備軍組織（para military）活動方興未艾。以鄰國俄羅斯侵攻烏克蘭為契機提升危機感，包含女性在內志願加入預備軍的人數越來越多。其背景為過去一段遭受鄰國侵攻的苦難歷史，三小國於一九九一年九月才從舊蘇聯手中獨立。

在愛沙尼亞西南部的八列努郡於二○一七年八月上旬舉行預備軍組織的軍事競技會。假設國家被侵略，手持步槍花四天時間在森林地帶行軍一百公里以上；考驗射擊、丟劍（knife）、偵測「敵人」的能力等等。來自這三小國的二十八隊（每隊四人）參加此競技會。

在愛沙尼亞預備軍組織「防衛聯盟」受過訓，參與這次競技會、有兩個小孩的馬魯與小姐說：「誰都要具備技能，有備無患。所有國民都要對獨立負責任，單靠男生是不夠的。」

愛沙尼亞的總兵力不到六千人。防衛聯盟的成員有兩萬六千人，其中女性佔兩千四百人。不單是軍事訓練，還有災害因應、支援地區等活動。

立陶宛的para military從二○一四年到現在增加三千人，現有一萬一千人。競技會成員、立陶宛工程師優裡烏斯說：「因為加入北大西洋公約組織（NATO）而安心，但是由於烏克蘭危機受到震撼。」立陶宛前國防部長悠克奈比前俄尼說：「廣大國民對於國防的參與，顯示強烈抵抗的決意，可以抑止俄羅斯。」

第一次世界大戰後從帝政俄羅斯的支配裡獨立出來的波羅的海三小國，在獨立同時創設para military，用以抵抗侵略；有約一百年歷史的para military，正是在世界秩序動搖中，死守獨立的小國的覺悟。因為NATO的第三條規定「自助」的重要性。

自助而後人助，是千古不變的道理，國人當自省、自強。

（作者為退休工程師）

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