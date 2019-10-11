自由廣場》宋楚瑜的入場券

◎ 陳茂雄

除了民進黨、中國國民黨外，還有時代力量及親民黨也有參選總統的入場券，時代力量已宣布放棄，親民黨這一張牌因而備受矚目。台北市雙十節升旗，郭台銘、柯文哲及宋楚瑜同框，郭台銘已宣布不參選總統，柯文哲已組了政黨，似乎不適合再借牌，大家因而猜測宋楚瑜將投入總統大選，只是媒體記者詢問時，他沒有明確的回應。

二○○五年第七次修憲，改變立委選舉制度後，一般人認定台灣已形成兩大黨，除非兩大黨同時崩解，否則沒有第三勢力的空間，只是台灣政壇習性，當執政黨崩解時，另一個在野的大黨會藉機坐大，很難出現兩大黨同時「倒店」的機會，只是近日出現異常的現象。

由於執政的馬英九掀起內鬥，促使二○一六年中國國民黨解體，在野的民進黨藉機完全執政，可是執政的民進黨衝撞了主流民意，造成在二○一八年的九合一選舉慘敗，將厭惡民進黨的選民趕往藍營，只是中國國民黨並沒有藉機吸收這些選民，因為該黨已失去一向佔優勢的特質。

中國國民黨出身獨裁的執政黨，其特色是講究倫理，大家能共享資源，可是在馬英九掀起內鬥之後，該黨的倫理觀念消失殆盡，變成沒有「大老」，個個都是「老大」。就以韓國瑜為例，九合一選舉後，認定自己就是老大，心中沒有大老，加上他個人出了太多問題，沒有能力整合內部，更將投向該黨的選民趕出來。

既厭惡民進黨又排斥韓國瑜的選民有些還在等待新的候選人出現，但大部分勉強支持蔡英文，其原因有二：第一，他們極端排斥韓國瑜，擔心他當選總統；第二，香港發生「反送中」運動，促使多數台灣人反共。藍營說蔡英文撿到槍，事實上不是槍，而是飛彈，而且是「追紅飛彈」，會主動追著紅色目標打。

目前形成第三勢力的空間相當大，只要聲勢壓過韓國瑜，使選民放心，又沒有紅色的色彩，就可以吸收那些勉強支持蔡英文以及堅決排斥蔡英文與韓國瑜兩人的選民。宋楚瑜曾是政壇閃亮的明星，氣勢必定壓過韓國瑜，只是很容易被綠營抹紅，難逃「紅色飛彈」的追擊，若沒有發生「反送中」運動，就沒有這些問題。或許，第三勢力要登上九五的基本條件要對抹紅有免疫力，也就是統派敵對的人。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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