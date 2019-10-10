新聞線上》民眾黨是藍綠之外的好選擇？

記者莊榮宏

英國倫敦政經學院昨天發出官方聲明，指出蔡英文在該校的法學博士學位於一九八四年頒授無誤。經此一槌定音，小英的博士論文真假風波，可告平息。

論文風波之所以拖延迄今，當然與政治操作難脫干係，有人無視於客觀事實，硬要在雞蛋裡挑鐵絲，自是難以善了；有人窮追猛打，卻忽視手段的正當性，幾近失控。

除此之外，綠營處理論文風波，未能畢其功於一役，以致早該落幕的事，平白多拖了好一段時日，未符「料敵從寬」的原則，也徒添困擾。

九十天後就要投票，論文風波提醒小英，面對任何無理攻擊，沒有掉以輕心的空間，也不能以為只要問心無愧就禁得起考驗，而以平常心應對，這樣不足以應付錯綜複雜的選情。

如果等到開完票才證實清白，這種遲來正義是無法改變輸掉選舉的殘酷事實，只會成為早到的遺憾。

這次論文風波也顯示台灣選舉操作手法更加低級化，且低級之惡劣程度令人駭異。原本以為，論文這種東西一翻兩瞪眼，有什麼好炒作的？過程發展卻完全超乎預期。

早在九月廿一日，知名法學家、前大法官劉鐵錚就公開聲明，指他卅六年前擔任政大法律系主任時，親自面談、檢視小英的畢業證書和論文後，才聘請她為客座副教授。以劉鐵錚的身分、地位、信譽，他的聲明有一言九鼎的分量，但丟石頭的人並未就此放過。

劉鐵錚聲明後第十六天，台北市長、民眾黨主席柯文哲的心腹蔡壁如，竟在LINE群組轉貼蔡英文論文訊息，還標示「國際醜聞！國恥！國恥！」這是意圖毀人名節的惡意操作，百分之百的散播假消息，招致外界關切後，蔡壁如卻說她只是要「提醒」這訊息還在被流傳，她甚至還反譏關切者「一四五○別敏感」。

這種說法當然是「說謊」，以蔡壁如的社會歷練，倘若真是基於善意提醒，絕對不會只貼出負面訊息，而不加註警語；實際上她不但無隻字提醒，更在同群組的人「提醒」她此舉不妥後，她還無動於衷地回應「看到了」，然後呢？她仍未增加一字提醒。

由此可以合理懷疑蔡壁如「提醒」之說，全屬謊言，她用謊言修飾散播假訊息的真正意圖，也可推斷其動機是出自明顯惡意。

蔡壁如是柯文哲的心腹，也是民眾黨的核心骨幹，民眾黨的成立，據說是要超越藍綠，要讓人民在藍綠之外有另一個選擇。

從群組訊息事件始末，人們看見蔡壁如公然說謊，使用卑劣手段惡意傷害政治對手，而且毫無罪惡感，這件事這個人和這個黨，徒使台灣選舉文化更加低級化。

倘若這就是柯文哲所謂的藍綠之外的「另一個選擇」，我看還是算了；如果垃圾不分藍綠，那台灣還需要增添第三種垃圾嗎？

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