自由廣場》銘傳連儂牆被「河蟹」了

◎ 陳冠甫

銘傳大學遭學生指控為避免妨礙招收中國籍學生，拒絕同意設置聲援香港「反送中」示威的連儂牆。學生因而改以身穿黑衣，讓其他人貼便條紙在身上，化身為「連儂人」，表達「挺民主」的立場，整起創意事件也引發社會關注。對此，校方否認有招生考量，但為避免學生間的衝突與破壞，將改以「電子連儂牆」的形式讓師生留言。

值得注意的是，整起爭議事件看似完美收場。但從校方說法就可發現其中端倪。首先，校方態度認為名稱不重要，不一定要叫連儂牆，試問要叫公布欄？連儂牆的名稱自然有其意義，最初就是為反制共產主義而設，經由牆面不斷留言、塗鴉的改變，逐漸形成代表民主與抗爭的符號。倘若以中國的說法，這就是當年引發六四天安門學運風潮的「民主牆」，本是讓師生貼上大字報，以抒發情緒與宣揚政治立場。

現在改成電子方式，聲稱是為符合「智慧校園」的環境。記憶中校園內，確實有電子看板、教室內有電視螢幕會播放校園資訊。可是這些皆為輪播形式，無論是民主牆或連儂牆都並非能像電視廣告般切換輪替，何況被限制在螢幕內。校方可能不清楚，連儂牆的重要性，就是讓民主、自由的本質體現在一張張便利貼的手寫內容裡，需要細細品味每一則留言背後的支持，最後更要親身感受「民主」力量佔據整個牆面的心理震撼。

以台北校區為例，最佳連儂牆的設置場所就在學生俗稱「狗洞」的校門地下通道，與高雄中山大學的西子灣隧道類似。好處是並非文化古蹟，不存在被市府查水表的問題。而且每到開學或校慶前隧道內兩旁本來就有活動佈置，不會突兀也無首開先例的疑慮。進入校園後，號稱高達三十層樓無窮無止盡的「天梯」，更是不錯的佈置區域。

如今校方作法是典型公關的危機處理，是「先讓步，在不著痕跡重新定義議題」，不只為平息輿論目光。更是為了照顧中國籍學生玻璃心的脆弱情感，而限縮表意自由，套句中國網路用語，這次銘傳學弟妹是被「河蟹」了。

（作者為台北大學法律研究所研究生、銘傳大學法律系畢業）

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