自由廣場》（金恒煒專欄）「你們走開好不好！」

好像上帝跟中國國民黨開了致命的玩笑！前一秒製造了千軍萬馬的所謂「韓流」，把韓國瑜推上了枝頭，成了無可取代的總統候選人。下一秒，韓國瑜重重的從枝頭摔將下來，成了國民黨換不了、甩不掉的燙手山芋。乖乖我的媽，國民黨如何是好？

甫坐上高雄市長的寶座，椅子還沒有熱，韓國瑜急急乎宣佈選總統；既無正當性也無合理性，同時也締造了台灣民主過程中，從無前例的咄咄怪事。韓國瑜的自我解釋是出於「天意」與「民意」。

「天意」像歷史的弔詭，宛如老天爺要藉韓國瑜滅了國民黨。至於「民意」更有趣，日前韓國瑜以市長身分前呼後擁的到ＫＴＶ視查，當面被「民意」打槍：「你們走開好不好！」

韓國瑜的支持度勢將下挫到無何有之鄉去了。連ＴＶＢＳ所做民調，韓國瑜掉到只剩三成八，而蔡英文上升到五成；不信任度，韓高達五成五，討厭度則過五成二。至於紅咚咚的中天民調，韓國瑜慘不忍睹的僅逼近兩成七。這些驚心動魄的數字，讓賺到中廣這塊大肥肉的政媒雙棲高手趙少康都禁不住替他劃策云：韓國瑜要把不喜歡他的人先轉為「中立」、「沒有態度」，然後再想辦法變成喜歡韓云云。

其實趙少康就是回應韓國瑜的「民意」說。讓「走開好不好」的「民意」轉為無喜亦無怒，老實說，這是強「人」所難！趙少康用的是推銷商品的手法，問題是，不到一百天如何能轉移視聽、改變愛憎？更何況推銷員都知道產品本身的好壞才是關鍵。米開朗基羅說：「酒酸了就倒掉。」趙少康不敢、不能面對韓國瑜打不下去又換不了的困境。

比起來，吳敦義白賊多了。當韓國瑜情勢大好時，吳敦義利用手上黨主席的名器，修改黨章，廢掉總統兼黨主席條款；一旦韓進駐總統府，吳就以黨主席身分指揮立院，與韓至少可以平起平坐。當韓聲望不再，而且勝選無望時，只能寄望於立院；吳敦義又透露要名列不分區第一名；二○二○年大選後，即使國民黨成為在野黨或過去如連戰口中的「在野第一大黨」，吳敦義都是贏家。

重點是，沒有人可以解決韓國瑜的這顆未爆彈。前英相邱吉爾說過：「如果沒有風推動船，我們就合力划船罷！」韓國瑜這條船既沒風又沒人願意合划。二○一八年的「漢子、燕子、禿子」的三合一，現在漢子袖手、燕子不語，誰敢沾染禿子？國民黨立委候選人看來已開始撤去與韓合照的看板。

「風」就是天意，韓國瑜有沒有得到天意的眷顧？就像安迪．沃荷（Andy Warhol）所說：「每個人都有他的十五分鐘。」韓國瑜不但十五分鐘用完，而且倒扣回去。民調學者游盈隆評析蔡英文支持度的領先說：「這不是撿到槍，是撿到火箭筒……。」這個火箭筒就是香港「反送中」運動。如果說蔡英文撿到火箭筒，那麼韓國瑜就是失去了彈藥庫。他到香港拜見中聯辦、敬謁特首林鄭月娥，都是極反動而令人厭惡的行徑；這是惡之大者，至於草包一個、滿口空話、髒話、謊話，還是小代誌。

「你們走開好不好！」不只是對韓草包、也是對黨國說；尤其「黨國之慶」的今天。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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