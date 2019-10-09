社論》「沉默就是不折不扣的共謀」

台美關係處於四十年來最佳狀態，這是台灣民主進展與地緣政治變化所致。不過，柯文哲不以為然地稱，兩岸關係是三十年來最爛。用兩岸關係來否定一切，堪稱是一個具有中國特色的觀察角度。

事實上，台灣的藍營統媒充斥著這種北京觀點。兩岸關係優於一切，兩眼只看兩岸，甚至只看北京臉色，所以得出兩岸關係三十年來最爛，主政者難辭其咎的結論。真正的總體相不是這樣，而是美中關係大逆轉，從戰略夥伴變成競爭對手，習近平的中華帝國夢不斷鋪陳，川普則以自由開放印太戰略做為因應，北京的數位極權統治也與越來越多民主國家產生衝突，乃至於國際航空公司、國際專業期刊、國際影視產品、體育娛樂賽事，一一受到中國標準的政治審查。更宏觀來看所看到的是，中國與世界的關係是改革開放以來最爛的，兩岸關係只是其中一個縮影罷了。

香港反送中是一面照妖鏡。韓國瑜不知道、不曉得，柯文哲不曉得香港人為什麼要戴口罩，而這卻是北京對普世價值的全面出擊。ＮＢＡ休士頓火箭隊總管在推特力挺香港，導致「央視」宣布暫停ＮＢＡ賽事轉播。美中貿易戰，香港反送中，怪罪外國反華勢力的北京，在香港「禁蒙面法」之後，儼然響起了「反攻」的號角，香港情勢會不會急轉直下，值得擔憂。不論如何，以往，政治歸政治，經濟歸經濟，體育歸體育，電影歸電影，電玩歸電玩，北京給統戰對象灌的迷湯，現在連香港的青少年都騙不了啦。

兩岸關係也是一面照妖鏡。對一個向全世界宣示、施壓，不論用文用武都要併吞台灣、消滅中華民國的敵國，機艦擾台、對台軍演當成家常便飯，在台灣顛覆民主、卵翼黑道，在中國箝制台商、任意逮捕台灣公民，敵意行為不一而足，難道台灣還要把它當作「警察」，無時無刻地自我思想言論檢查，以博取敵國的歡心，改用溫水煮青蛙對付台灣？這樣的「主奴」關係，才是那些斯德哥爾摩症候群患者所嚮往的嗎？北京霸凌台灣、香港，那些患者給人感覺結論似乎是「逆來順受」四個字。台灣還有這麼多種芒果的人，「芒果乾」當然免不了。

台灣民主化的故事，從蔣經國晚年的軟威權主義，到李登輝時代的主權在民，一直受到保守勢力的杯葛。一九九六年至今，政黨輪替三次了，那股勢力仍在伺機反撲民主，而且是利用民主來顛覆民主反台灣。尤其是，拜兩岸交流之賜，那股勢力與中共權力集團裡應外合，讓北京得以遂行入島入戶入心的攻勢，最近各大學校園聲援港人的連儂牆，遭到中生與中客破壞，如此侵門踏戶不難看出北京的囂張程度。而國台辦公開讚賞的柯文哲，滿腔仇恨本土政權，卻完全無視於馬政府八年開門揖盜、引狼入室。先前，他與國台辦的密切關係意外被揭露，這位五年前的墨綠政治素人，也不再辯護自己「被抹紅」了。

韓國瑜自稱，一九七九年，二十二歲時首次投票投給民進黨的方素敏。但民進黨一九八六年才成立，方素敏一九八三年才代表黨外參選。柯文哲批評陳菊是民主罪人，「她說以前坐牢的時候，我們在哪裡？我在台大醫院當醫生啊，怎樣？」其實，對比時序，柯文哲當年似乎尚未到台大醫院任職。這是單純的記憶有誤？還是刻意改寫自己的歷史，以便掩飾自己對台灣的民主事業毫無貢獻？如此唬弄選民的滑溜話術，難道是想透過模糊台灣民主歷程的記憶，來推銷「民主不能當飯吃」的論調嗎？

兩岸關係，地緣政治，近兩年都走到轉折點了。美國政府與國會咸認，北京企圖片面改變台海現狀，而且是全球範圍的麻煩製造者；國際媒體的中國報導與評論也從正面轉為負面。也許，「習近平之友」井底看不到更遼闊的天空，所以把北京所造成的僵局與危機歸咎於台灣方面。老實說，這種觀點就是藍與紅的觀點，無色覺醒少來了。火箭隊事件，紐約時報評論說：沉默就是不折不扣的「共謀」，ＮＢＡ及美企要在中國「發大財」，就要付出道德的代價。台灣的「政治投機客」，又何嘗不是如此？二○二○，正是選民檢驗這種「共謀」的時刻。

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